Supermercati, ti danno la monetina e ti rubano tutto, sta accadendo proprio qui | Indossano questi bracciali

La truffa delle monetine è il nuovo pericolo che minaccia chi va a fare la spesa al supermercato. Ecco come evitare che ti rubino tutto.

La truffa delle monetine sta spopolando in tutta Italia. Sono numerose le segnalazioni, soprattutto, da parte dei cittadini più anziani, facili prede dei truffatori.

Seppur, piuttosto semplice, la tecnica utilizzata risulta molto efficace. I malfattori, fingendo che alla malcapitata vittima fossero cadute delle monete, lo aiutavano a raccoglierle, mentre i complici portano via tutto quello che trovano a tiro nella sua auto, da borse a oggetti di valore. Molto spesso, venivano sottratte anche le carte di credito, svuotate in tempi da record.

Proprio di recente, come riportato da notizie.virgilio.it, gli agenti della Polizia di Cremona hanno individuato e indagato i 4 membri di una banda di sudamericani, ritenuti autori di ben 35 furti aggravati utilizzando questo stratagemma in diverse zone del nord Italia. A capo della banda un trentenne peruviano, già noto alle Forze dell’Ordine per altre truffe di questo tipo.

La truffa delle monetine colpisce, soprattutto, i più anziani e persone sole nei parcheggi dei supermercati, basta un attimo di distrazione e ti rubano tutto. Ecco cosa fare per evitarla.

“Truffa delle monetine”: come funziona

Con la cosiddetta “truffa delle monetine”, i malfattori avvicinano le malcapitate vittime nei parcheggi dei supermercati e, talvolta, ospedali e gettano a terra dei soldi, proprio quando queste si piegano per raccoglierli, sottraggono loro borse e oggetti di valore appoggiati in auto. Uno stratagemma ben escogitato che ha mietuto numerose vittime, soprattutto, tra le persone più in là con l’età.

Al momento, si contano oltre 35 colpi messi a segno e solo grazie alla denuncia presentata da un’anziana donna derubata nel piazzale di un supermercato di Cremona, sono scattate le prime indagini dei Carabinieri che hanno portato al fermo di 4 sudamericani, tre uomini e una donna.

Come evitare la trappola

Il modus operandi della truffa delle monetine è pressoché sempre lo stesso. Pertanto, per evitare la trappola è importante prestare attenzione ai propri dintorni e non chinarsi a raccogliere oggetti o monete che si trovano per terra. Qualora qualcuno dovesse far cadere dei soldi è meglio non fermarsi!

Inoltre, è consigliabile tenere il proprio portafogli o gli oggetti di valore sempre in un posto sicuro, come ad esempio la tasca interna dei cappotti. Si tratta di una truffa piuttosto semplice che, però, può avere delle conseguenze anche gravi, dunque, meglio conoscere e adottare tutte le misure utili ad evitarla.