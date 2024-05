Auto pericolose, non puoi guidare senza questo certificato: paghi 400€ di multa | Ti ritirano la patente

I controlli tra le strade italiane alle volte portano alla luce delle situazioni davvero paradossali. Ecco cosa hanno scoperto.

Guidare una macchina è una cosa seria. C’è in ballo la propria vita e quelle degli altri utenti della strada. Per questo quando ci si mette al volante è bene essere sempre molto scrupolosi, anche più del previsto quando è possibile.

Per quanto possa sembrare un pensiero banale e abbastanza scontato, in realtà ci sono fin troppe persone a cui sta non sta così a cuore questa dinamica, o meglio che la vivono con estrema leggerezza. Un approccio sbagliato che negli anni ha provocato diversi eventi nefasti.

Incidenti mortali o che hanno lasciato in dote notevoli danni sono delle costanti che vanno debellate in ogni modo. Per questo sono fondamentali i controlli da parte delle forze dell’ordine, i quali di tanto in tanto si imbattono in situazioni a dir poco clamorose.

Quello che stiamo per vedere è infatti uno degli episodi più incredibili di quest’ultimo periodo, che la dice lunga purtroppo su come le persone non sempre quel senso civico che sarebbe necessario in particolar modo su strada.

Sorpreso uomo alla guida con documenti falsi: i dettagli

Come riportato da monzatoday.it nel centro della città brianzola un uomo moldavo classe 1987 è stato sorpreso con una patente e con la revisione del veicolo contraffatti. Gli agenti di polizia l0 hanno intercettato in Piazza Trento e Trieste al volante di un autocarro leggero e hanno subito provveduto ad effettuare i controlli del caso.

Dai documenti esibiti è risultato essere in possesso di una patente di guida moldava probabilmente fasulla e di una revisione del mezzo anch’essa fasulla. Entrambi i “documenti” sono stati posti sotto sequestro come da prassi e per l’uomo sono ovviamente scattati i provvedimenti previsti per coloro che trasgrediscono queste norme basilari.

Le ripercussioni per il soggetto trasgressore

In primis è stata comminata una multa per guida senza patente e in seguito una denuncia a piede libero. Viste le gravi infrazioni gli agenti non hanno potuto fare diversamente. D’altronde in Italia la guida senza patente è un fatto davvero grave punito con sanzioni per niente tenere.

Come previsto dall’articolo 116 del Codice della Strada non è possibile condurre ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida. Per chi viene sorpreso senza questo basilare documento scatta un’ammenda che va da un minimo di 2.257 a euro fino ad un massimo di 9.032 euro.