“Non pago più la rata della mia automobile”: gironzolo senza pensieri con 400€ in tasca | Lo stanno facendo tutti

Finalmente una buona notizia per chi è alle prese con le rate dell’automobile. D’ora in poi potranno contare su una spesa in meno

L’Italia non è un paese che consente alle persone di poter vivere senza auto. Sia nei grandi centri sia nei paesi e nelle campagne non esistono i servizi necessari che possono permettere ai cittadini di fare a meno di avere un veicolo proprio.

Ciò però si traduce in una spesa di un certo rilievo e che dura nel tempo. Tra acquisto, manutenzione e assicurazione non è semplice poter mantenere un’automobile al giorno d’oggi. In particolar modo la fase iniziale toglie diverse risorse agli individui.

Soprattutto quando si opta per un veicolo nuovo è difficile contenere l’esborso economico, ragion per cui tanti scelgono senza troppi fronzoli il finanziamento in modo tale da ammortizzare la spesa nel tempo senza dover gravare troppo sull’economia familiare.

Nell’ultimo periodo stanno guadagnando sempre più consensi le auto elettriche o ibride che ancora sono abbastanza onerose. Per fortuna grazie a dei bonus dedicati è di gran lunga più fattibile. Ciò però non significa che non ci debba affidare ad un pagamento dilazionato.

Rate macchina: una prassi comune a tanti

Pagare una macchina in un’unica soluzione è un qualcosa che possono permettersi solo le persone che godono di un certo patrimonio e quindi quasi a prescindere se non ci si vuole affidare all’usato si preferisce optare per delle rate mensili che di fatto rappresentano il “male” minore.

Fortunatamente non sono alte e durature come altre, ma comunque comportano delle rinunce visto che bisogna fare i conti anche con le molteplici spese mensili come l’approvvigionamento di cibo e bevande, le bollette, il condominio ed eventualmente l’affitto o il mutuo stesso.

Finanziamento auto, estinzione entro la fine del 2024: cosa cambia

Mediamente questi finanziamenti durano all’incirca una decina di anni per poi lasciare liberi i sottoscrittori. Il 2024 sarà l’anno propizio per tanti che da qui a dicembre finalmente diranno addio a questa spesa di non poco conto e potranno godersi ancor di più la propria automobile.

Considerando il periodo storico in cui rincari e inflazione regnano sovrani avere qualcosa in più in tasca è certamente positivo. Al contempo è bene fare tesoro di questa uscita in meno e di non dilapidarla ingenuamente. Può essere la volta buona per mettere qualcosa da parte o magari per concedersi uno sfizio che finora era stato precluso.