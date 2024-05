Patente, chi ha più di 40 anni rischia di non poterla rinnovare: il Codice della Strada è chiaro | Ti tocca prendere l’autobus

Ciò che è accaduto in seguito ad un controllo della polizia stradale è a dir poco clamoroso. Andiamo a ricostruire questa incredibile vicenda

Guidare un veicolo è una cosa seria e seppur possa sembrare scontata è sempre bene rammentarlo. Infatti molte persone che si mettono al volante non lo fanno con i giusti criteri e ciò finisce per creare non pochi problemi.

In primis si penalizza se stessi perché qualora le irregolarità vengano riscontrate si va in contro a delle conseguenze spiacevoli sia per le proprie tasche sia a livello burocratico. Ed è proprio ciò che è successo al protagonista della storia che stiamo per andare a vedere.

A riportarla è stato ilrestodelcarlino.it che si occupa in particolar modo della zona della Romagna. Infatti il teatro dell’accaduto è Mercato Saraceno comune situato nella provincia di Forlì-Cesena in Emilia Romagna.

Non resta quindi che andare a vedere cosa è successo nello specifico e quali ripercussioni ci sono state per il personaggio che non ha avuto di certo una condotta adeguata, soprattutto in virtù del mezzo che guidava.

Cos’è successo al conducente di un camion

Nel dettaglio un uomo di 48 anni è stato sorpreso alla guida del suo camion senza aver conseguito la carta di qualificazione del conducente. La pattuglia di polizia stradale di Bagno di Romagna lo ha fermato sull’E45 all’altezza di Mercato Saraceno mentre stava tornando nel ternano in seguito ad una consegna di fiori effettuata a Forlì.

Una volta appurata la grave mancanza le forze dell’ordine non hanno potuto fare altro che prendere i provvedimenti previsti. D’altronde guidare un veicolo di quella portata senza averne i requisiti non è di certo una banale leggerezza. Per cercare di evitare il peggio il camionista ha fornito un attestato falso e sgrammaticato.

La sanzione e le conseguenze in seguito all’infrazione

Ovviamente è stato subito sequestrato e contestualmente è scattata la denuncia per falsità documentale. Ma non è tutto. Come era lecito aspettarsi è stata comminata anche una multa decisamente salata del valore di 800 euro.

Il mezzo invece è stato posto al fermo amministrativo e la patenta di guida del trasgressore è stata decurtata di ben 10 punti. Dunque, una lezione in piena regola, ma che di fatto va a tutelare gli utenti della strada che si sarebbero ritrovati ad avere a che fare con una persona sprovvista dei titoli necessari per poter guidare il camion.