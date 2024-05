Precompilato 730, oltre 400€ sul tuo conto: nessun commercialista ti ha svelato questo trucchetto | L’iter è molto semplice

Da qualche anno è possibile usufruire, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione precompilata. Ecco come procedere e perché in alcuni casi va preferita.

Da alcuni anni, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito la dichiarazione dei redditi precompilata. In questo modello sono già presenti molti dei dati che riguardano il contribuente come, ad esempio, le spese sanitarie, le spese universitarie, le spese funebri, i premi associativi, i bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica ed altro ancora.

Così che, il contribuente non dovrà far altro che controllare che tutte le spese inserite siano corrette e accettare la dichiarazione senza modifiche, oppure, integrare il documento con altre spese deducibili e detraibili non riportate.

Presentare il 730 precompilato presenta diversi vantaggi. Innanzitutto, evita lunghe file o attese al Centro di assistenza fiscale (CAF) o dal commercialista, visto che può essere compilato comodamente da casa, riduce notevolmente i tempi essendo i dati già presenti e abbatte i costi, essendo totalmente gratuito.

In più, da quest’anno alcune categorie di contribuenti hanno la possibilità di accedere ad alcuni bonus che possono essere richiesti solo in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Precompilato 730: quali bonus possono essere richiesti

Come abbiamo anticipato, con la compilazione del 730 possono essere richiesti diversi bonus. E’ il caso, ad esempio, delle detrazioni per familiari a carico. Normalmente, le detrazioni vengono applicate in busta paga direttamente dal datore di lavoro, ma quando ciò non avviene, l’imposta versata va recuperata in sede di dichiarazione dei redditi, ottenendo così il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

In fase di compilazione del modello 730 possono essere chieste anche le detrazioni per le spese sostenute per la frequenza all’asilo nido dei propri figli, per le spese scolastiche e universitarie, o ancora per la palestra dei figli. Tra le detrazioni richiedibili anche quelle per l’acquisto di strumenti musicali, quelle per le spese mediche e quelle per le spese veterinarie. Insomma, il rimborso può essere parecchio sostanzioso. Vediamo allora, qual è l’iter da seguire per presentare il 730 precompilato.

Dichiarazione precompilata: l’iter da seguire

Per presentare il 730 precompilato è necessario, innanzitutto, collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate e autenticarsi con Identità SPID, CIE (Carta di Identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Una volta effettuato questo passaggio, ci si trova davanti un modello di dichiarazione in parte già compilato.

A questo punto non resta altro da fare che verificare i dati già inseriti in automatico, correggere eventuali errori e apportare modifiche se necessario.