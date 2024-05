Se hai l’auto in regola ti multano lo stesso: devi pagare 2000€ per questo dettaglio | Gli italiani si stanno ribellando

Una pioggia di multe salate sta investendo gli italiani! Per via di questo dettaglio sono costretti a sborsare 2 mila euro. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Per circolare con la propria auto senza rischiare salatissime multe, non devono mai mancare alcuni importanti documenti. Così che, ci sono degli adempimenti che gli automobilisti italiani devono compiere obbligatoriamente o rischiano di sborsare anche diverse migliaia di euro.

Nello specifico, per circolare in strada è indispensabile avere sempre con sé la patente di guida, il libretto di circolazione e il certificato di assicurazione. Come stabilito nel nostro Codice della Strada all’articolo 180, il mancato rispetto di questo obbligo fa scattare una multa compresa tra i 41 e i 168 euro.

Ma chi viene “beccato” dalle Forze dell’Ordine senza uno o più di questi documenti non rischia solo la sanzione amministrativa. L’automobilista inadempiente, infatti, viene chiamato a presentarsi obbligatoriamente presso l’ufficio indicato dall’agente accertatore, in una precisa data, per provare di essere effettivamente in possesso di tali documenti. In caso contrario, la sanzione applicata parte da un minimo di 419 euro fino ad un massimo di 1.682 euro.

Oltre, a tenere a bordo della propria auto questi documenti, per evitare salate multe è di fondamentale importanza effettuare la revisione auto. Vediamo perché.

Revisione auto: ecco perché è fondamentale

La revisione auto è importantissima, non solo per la sicurezza stradale, considerato che limita le emissioni inquinanti e il rumore, ma anche perché non effettuarla significherebbe incorrere in salatissime sanzioni.

La revisione auto è un controllo obbligatorio, in mancanza del quale vengono applicate multe che possono raggiungere anche cifre consistenti. Come stabilito dal Codice della Strada all’articolo 80 la mancata revisione auto viene multata per un importo che va da 169 a 7.953 euro. Oltre alla multa c’è il pericolo di incappare in sanzioni accessorie.

Mancata revisione auto: le sanzioni accessorie

La mancata revisione auto è possibile incappare nella sospensione dalla circolazione. L’unico viaggio consentito sarà quello per recarsi al centro designato al controllo, su appuntamento.

Ricordiamo che la prima revisione va realizzato dopo 4 anni dalla data di immatricolazione del veicolo, dopodiché è necessario sottoporre l’auto al checkup ogni 2 anni. Facendo un esempio pratico, un’automobile immatricolata il 14 aprile del 2016 avrà avuto la prima revisione entro il 30 aprile del 2020, mentre le successive, entro il 30 aprile 2022, 2024 e così via.