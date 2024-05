Famiglie in emergenza, arriva il bonus salva spesa per tutti | Devi presentarti alle ore 15 in questo posto: segna la data

Arriva, finalmente, il via libera ad un importante aiuto per le famiglie con figli piccoli. Ecco come ottenerlo e tirare un sospiro di sollievo.

E’ stato finalmente sbloccato il bonus nido, il contributo in favore delle famiglie con figli piccoli che devono sostenere le spese per l’asilo nido o l’assistenza domiciliare. Si stima che a beneficiarne potrebbero essere oltre 300 mila famiglie, a patto che, venga presentata una specifica richiesta entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

La misura rappresenta un aiuto concreto per le famiglie considerato che può arrivare anche fino a 3.600 euro all’anno, a seconda dell’ISEE e del numero di figli.

Vediamo nel dettaglio come funziona il bonus nido e come ottenerlo.

Bonus asilo nido 2024: come funziona

Proprio come specificato nell’ultima circolare INPS, c’è tempo fino a 31 dicembre 2024 per presentare domanda bonus nido 2024. Il contributo, riconosciuto alle famiglie con figli piccoli, ha lo scopo di aiutare i genitori che devono fare i conti con le rette degli asili nido pubblici e privati o con l’assistenza domiciliare.

Come abbiamo anticipato, l’importo può arrivare ad un massimo di 3.600 euro annui, in base all’indicatore ISEE e al numero di figli. Nello specifico, per i bambini con meno di tre anni viene erogato un contributo di 3 mila euro, in caso di ISEE minori in corso di validità non superiore a 25.000,99 euro. L’importo è pari a 2.500 euro annui, in caso di ISEE minorenni superiore a 25 mila euro e fino a 40 mila euro. L’importo scende a 1.500 euro, in caso di ISEE minorenni superiore a 40 mila euro.

Come ottenere il bonus asilo nido 2024

Per ottenere il bonus asilo nido 2024 è necessario presentare un’apposita domanda. La richiesta può essere inoltrata esclusivamente per via telematica sul sito web dell’INPS, entro il 31 dicembre 2024, autenticandosi con SPID di livello 2 o superiore, CIE Carta di Identità Elettronica 3.0 o CNS, Carta Nazionale dei Servizi.

Alla domanda va, chiaramente, allegata tutta la documentazione che attesti la spesa sostenuta e va allegata entro e non oltre il 31 luglio 2024, tramite la funzione “Allegare documenti di spesa”, disponibile sul sito dell’Istituto, o attraverso il servizio “Bonus nido” presente nell’app INPS mobile. I meno avvezzi alla tecnologia possono contattare il Contact Center INPS al numero 803.164 per chi chiama da rete fissa o al numero 06164164 per chi chiama da cellulare. La misura è un interessante aiuto per le famiglie con bimbi piccoli, per cui, meglio affrettarsi a presentare la domanda.