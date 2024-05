Se hai un giardino lo Stato deve rimborsarti: “Quasi 800€ da domani” | Mettiti in coda, i fondi stanno terminando

Avere un giardino è una grossa fortuna, non solo perché offre la possibilità di avere uno spazio personale immerso nella natura, ma anche per i benefit che riconosce lo Stato.

Chi possiede del terreno possiede una grossa fortuna, non solo perché offre la possibilità di godere in esclusiva della natura, ma anche perché lo Stato concede diversi benefit.

In particolare, gli agricoltori possono ottenere un interessante contributo per ogni ettaro di terreno posseduto ogni anno. Il bonus agricoltura, questo il nome della misura prevista dalla PAC (Politica Agricola Comune), ha lo scopo di rendere il reddito dei lavoratori agricoli in linea con quello delle altre attività imprenditoriali.

Vediamo a chi spetta e cosa fare per ottenere il contributo.

Bonus agricoltura: come funziona e a chi spetta

Con l’intento di rendere il reddito dei lavoratori agricoli in linea con quello delle altre attività imprenditoriali, la PAC (Politica Agricola Comune) ha previsto il bonus agricoltura. Si tratta di un contributo di quasi 800 euro, 784 euro per l’esattezza, come riportato da money.it, riconosciuto per ogni ettaro di terreno ogni anno per una particolare coltivazione.

Nello specifico, ha diritto al bonus agricoltura chi pratica la coltivazione degli ulivi. In realtà, agli ovicoltori possono essere riconosciuti 4 tipi di aiuti: i titoli base, il pagamento accoppiato (quasi 116 euro a ettaro), l’eco-schema 2 (120 euro per inerbimento), eco – schema 3 (220 euro a ettaro), eco – schema 5 (inerbimento con essenze apistiche 250 euro). La scelta di una delle combinazioni deve avvenire secondo le esigenze colturali dell’oliveto. Per fare un esempio pratico, qualora risulti necessario intervenire con trattamenti insetticidi contro la mosca, non potrebbe essere applicata la combinazione con l’eco-schema 5, anche piuttosto vantaggiosa sotto l’aspetto economico. Mentre, la combinazione con l’eco-schema 2 è sempre possibile. Ad ogni modo, in alcuni casi specifici è possibile cumulare i contributi come, ad esempio, quelli per l’agricoltura biologica o per l’agricoltura integrata.

Bonus agricoltura 2024: come ottenerlo

Come abbiamo anticipato, il bonus agricoltura interessa gli ovicoltori ed ha un importo di circa 800 euro per ogni ettaro di coltivazione degli ulivi. Chi ne ha diritto, però, deve necessariamente presentare apposita domanda ogni anno.

Per farlo è possibile rivolgersi agli sportelli regionali, se previsti dalla Regione di residenza. In alternativa, è possibile rivolgersi direttamente agli uffici territoriali di Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), oppure, ci si può affidare ad un CAA (Centro di Assistenza Agraria).