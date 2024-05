Stipendi giugno, per questi lavoratori il conto in banca esplode: quasi 1000€ in più | La lista è stata pubblicata da poco

Per alcune categorie di lavoratori la busta paga di giugno avrà tutto un altro sapore. Ecco chi esulterà con l’arrivo dello stipendio.

Il prossimo mese sarà una vera e propria festa per alcune categorie di lavoratori. In particolare, ad esultare sarà chi riceverà la quattordicesima mensilità, anche conosciuta come quattordicesima.

Questa ulteriore mensilità, però, non è obbligatoria per legge per tutti i lavoratori dipendenti, come la tredicesima, ma è disciplinata dai singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) o contratti individuali. Così che, non spetta a tutti ma solo ad alcune categorie di lavoratori che la percepiranno in busta paga tra giugno e luglio.

Discorso a parte è per i pensionati. Come stabilito all’articolo 5, commi da 1 a 4 del decreto legge convertito in legge 3 agosto 2007, n. 127, la quattordicesima rappresenta un aiuto economico per i pensionati con redditi medio – bassi, dunque, è sostanzialmente una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall’INPS.

Quattordicesima mensilità: come viene calcolata e a chi spetta

La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva che viene calcolata per ogni giorno effettivamente lavorato tra il 1° luglio e il 30 giugno dell’anno successivo. Sapere quanto si percepirà di quattordicesima è piuttosto semplice. Basta moltiplicare l’importo della retribuzione lorda mensile per il numero di mesi lavorati tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024 e, poi, dividere il risultato per dodici.

Come abbiamo già detto in precedenza, non è riconosciuta a tutti i lavoratori, ma solo ad alcune categorie. Nello specifico, hanno diritto alla quattordicesima mensilità i lavoratori dipendenti con Ccnl terziario (commercio e turismo), Ccnl alimentare, Ccnl chimica, Ccnl pulizie e multiservizi, Ccnl autotrasporti e logistica. Riceveranno la quattordicesima nella busta paga tra giugno e luglio anche i dipendenti di Poste Italiane, gli addetti alla vigilanza privata e servizi fiduciari e chi è assunto con contratto farmacie private. Qualora lo preveda il contratto, possono percepire la quattordicesima mensilità anche chi ha contratto a tempo determinato, di apprendistato e part time.

Quando viene erogata la quattordicesima

Come di consueto, la quattordicesima mensilità viene accreditata sullo stipendio di luglio, ma non escluso che per alcuni possa arrivare sulla busta paga di giugno o con un cedolino a parte. Dunque, la data del pagamento non è univoca per tutti, ma varia in base a quanto previsto dal proprio CCNL.

Normalmente, ad esempio, per chi lavora negli studi professionali e nella logistica, arriva entro la fine di giugno, mentre, devono aspettare al 31 luglio i dipendenti del settore alimentare.