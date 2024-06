Viaggia con tua moglie e raggiungi la Spagna: con 90€ visiti Minorca e partecipi a escursioni pazzesche | Goditi le Maldive d’Europa

Minorca non è mai stata così economica. Scopri il pacchetto che ti consente di poter esplorare la splendida isola iberica a meno di 100 euro

L’estate seppur molto lentamente si sta avvicinando e la prima scelta di tante persone per questa fase dell’anno è senza dubbio il mare. Spesso però questo desiderio non collima con la propria situazione economica.

Soprattutto in alta stagione una vacanza in una località balneare può essere davvero molto onerosa, ma con un po’ di sagacia si possono trovare delle opportunità che non sono niente male.

Ad esempio piaratinviaggio.it propone una combo volo+hotel per Minorca, affascinante isola dell’arcipelago delle Baleari che spesso e volentieri viene offuscate dalla più famose Ibiza, Maiorca e Formentera.

Andiamo quindi a scoprire tutti i dettagli di questa opportunità che consente di potersi rilassare al mare senza dover spendere un patrimonio. Di seguito ecco le informazioni essenziali da conoscere.

Minorca, pacchetto volo+hotel a soli 99 euro

Bastano 99 euro per volare sull’isola iberica con volo diretto dallo scalo di Milano Bergamo e soggiornare due notti presso l’Apartamentos Maribel dal 19 al 21 giugno. La struttura vanta ottime recensione, dispone di una bella piscina e soprattutto è situata ad appena 400 metri dalla Baia di Cala Blanca.

Di fatto più che un albergo si tratta di un alloggio composto da piccoli appartamenti che hanno anche un angolo cottura, un balcone o un giardino. Per la precisione il pernottamento costa 71 euro a persona per due notti a patto però che si viaggi in due. Per effetto di ciò è facile dedurre che i voli costano appena 28 euro, molto meno di un treno per arrivare in tanti posti di mare del Bel Paese.

Le altre possibili date e aeroporti di partenza

Ovviamente bisogna prendere in considerazione anche delle alternative, sia per quanto concerne le date sia per quel che riguarda gli aeroporti di partenza. Nel primo caso bisogna considerare dei lievi aumenti di prezzo a cavallo tra luglio e agosto per poi poter beneficiare nuovamente di qualche ribasso a settembre.

Passando ai voli i collegamenti diretti con Minorca sono numerosi e tra questi si possono annoverare Roma, Verona, Venezia Treviso, Napoli e Bologna. Dunque non sono pochi e ciò può consentire un po’ a tutti gli italiani di poter avere un volo a disposizione per recarsi sull’isola. Dunque non rimane che decidere il proprio itinerario per poi passare ai fatti e prenotare quella che potrebbe essere una vera e propria vacanza da sogno.