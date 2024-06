Da quando ho scoperto questo link non pago più le bollette: non si tratta di una truffa | Anche zio Piero me lo ha confermato

Grazie a questa recente innovazione è possibile risparmiare su alcune tipologie di bollette. C’è ancora tempo per presentare la domanda

Avere la possibilità di risparmiare sulle bollette al giorno d’oggi è un qualcosa di importante che va assolutamente sfruttato. D’altronde sono delle spese fisse che non si possono eliminare, per questo sarebbe opportuno ridurle.

Negli ultimi anni soprattutto a causa dei vari conflitti internazionali i rincari energetici sono arrivati alle stelle mettendo in ginocchio moltissime famiglie italiane. Per effetto di ciò sono nati diversi incentivi che hanno dato un po’ di respiro a tutti.

Questo per quanto concerne le iniziative statali. A ciò vanno aggiunte quelle varate dalle singole amministrazioni comunali, tra cui una in particolare che andremo ad analizzare in questa sede e riportata dal portale sienafree.it.

Ecco di cosa stiamo parlando nello specifico e in che modo si può ottenere. Il territorio di riferimento è Poggibonsi (provincia di Siena) dove è stato ufficialmente istituito il bonus idrico integrativo per l’anno 2024.

In cosa consiste il bonus idrico integrativo anno 2024

Il fine di questo ammortizzatore sociale è quello di abbattere le bollette dell’acqua. C’è tempo fino alle ore 24:00 del 19 giugno per presentare la domanda ed ottenere il rimborso economico sulla tariffa del servizio idrico, che come già avvenuto negli anni passati sarà erogato ai beneficiari direttamente in bolletta.

L’agevolazione di base è rivolta ai nuclei familiari a basso reddito e la domanda può essere presentata solamente per l’abitazione di residenza. Bisogna quindi essere residenti nel Comune di Poggibonsi ed essere in possesso di alcuni requisiti specifici indicati appositamente nel bando.

Come presentare la domanda

Una volta accertato il tutto e stilata la graduatoria, il contribuito sarà erogato in ordine di graduatoria fino a esaurimento del fondo a disposizione. Arrivati a questo punto l’altra grande curiosità da soddisfare è quella inerente l’invio della domanda. Per poterla inoltrare e partecipare al bando per il bonus idrico bisogna seguire la procedura online tramite la piattaforma Sosi@home disponibile sul sito del comune di Poggibonsi nella sezione “Servizi sociali e sostegno abitativo” dello sportello telematico.

A tal proposito è indispensabile essere in possesso di SPID, CIE O CNS. Per chi non fosse troppo pratico con questi strumenti è possibile richiedere l’assistenza gratuita dalle associazioni presso i Punti Digitale Facile. Insomma, non resta che tentare. Di fatto non c’è nulla da perdere, male che vada non si ottiene il bonus.