Senza questa carta non potrai più guidare: la legge è chiarissima | In molti costretti a prendere l’autobus

Nel nostro Paese, per circolare in strada è obbligatorio avere con sé alcuni documenti. In mancanza, il rischio è incorrere in sanzioni pecuniarie e amministrative.

Quando si circola in strada è fondamentale avere all’interno del cassetto porta-oggetti della propria auto alcuni documenti. La legge nel nostro Paese, è piuttosto chiara: in mancanza di questi documenti il rischio è incorrere in sanzioni pecuniarie e amministrative.

Infatti, questi documenti servono, in caso di controllo da parte delle autorità competenti, a garantire la regolarità del mezzo di trasporto e l’identificazione del conducente.

Vediamo allora, di quali documenti gli automobilisti italiani non possono fare a meno e cosa prevede il nostro Codice della Strada.

Documenti obbligatori per guidare

Come abbiamo anticipato, per circolare in Italia è necessario avere a bordo del proprio mezzo alcuni importanti documenti. Essere “pizzicati” in mancanza di questi, comporta sanzioni pecuniarie e amministrative.

Il primo tra i documenti obbligatori da tenere in auto è il certificato di proprietà che attesta la proprietà del veicolo e la sua conformità alla normativa in materia di sicurezza e ambientale. E’, poi, obbligatorio per legge tenere in auto il certificato di assicurazione RC Auto, ovvero, il documento che copre i danno causati a terzi in caso di incidente e che va esibito in caso di controllo da parte delle Forze dell’Ordine. Un altro documento indispensabile è la Carta di Circolazione, anche conosciuto come Libretto di Circolazione, che riporta le caratteristiche del veicolo. Infine, tutti gli automobilisti devono essere in possesso della patente di guida, cioè, il documento personale che attesta l’idoneità del conducente alla guida dei veicoli. Essere “beccati” in mancanza di uno di questi documenti può comportare serie conseguenze.

Cosa succede a chi non ha in auto i documenti obbligatori

Proprio come stabilito all’articolo 180 del nostro Codice della Strada, non essere in possesso di uno dei documenti obbligatori può comportare una sanzione amministrativa da 42 a 173 euro, inoltre, è obbligatorio recarsi presso gli uffici di polizia per esibire i documenti mancanti, pena una seconda sanzione. E’ andata peggio ad un motociclista lombardo “beccato” a guidare il mezzo senza aver mai conseguito la patente di guida.

Come riporta il sito Primaillevante, il ventenne alla vista degli agenti della polizia locale di Santa Margherita Ligure ha iniziato ad avere degli strani comportamenti che hanno insospettito gli agenti. Il motociclista fermato è stato ritrovato senza patente e dopo gli accertamenti è stato multato per 4 mila euro, mentre, il veicolo è stato posto sotto sequestro.