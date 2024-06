Pedoni nei guai: “Era una semplice maglia” | Multe da oltre 500 euro: ecco i modelli vietati

Chi indossa alcuni tipi di maglie in determinati luoghi rischia una sanzione pecuniaria ingente. Quali sono gli oggetti della discordia

Essere multati per via della maglia che si indossa non è un’iperbole cinematografica, ma rappresenta è una concreta possibilità per chi si recherà in Germania durante il prossimo campionato europeo.

La rassegna continentale che si terrà dal 14 giugno al 14 luglio 2024 in terra tedesca ha in serbo infatti diversi paletti non propriamente piacevoli per i tifosi che verranno da altre parti del vecchio continente.

Il primo aspetto a cui prestare attenzione come detto è quello relativo alle maglie. Nel caso in cui si “indossi” quella sbagliata possono essere dolori. È bene specificare che il riferimento non è ad una specifica squadra, ma riguarda tutt’altro.

Dunque, non rimane che approfondire questa situazione in modo tale da poter comprendere al meglio come comportarsi qualora si decida di andare nel paese teutonico per assistere alle partite della propria nazionale.

Cosa rischia chi indossa maglie contraffatte durante l’Europeo

Il primo nodo da sciogliere è quello relativo alle maglie da gioco. Se non avete dei modelli originali è meglio non indossarle in strada. La legge in merito al trademark law è molto severa in terra tedesca. Le sanzioni possono arrivare a livelli molto elevati, anche 5.000 euro.

Ovviamente, come riportato da ilfattoquotidiano.it non sarà semplice captare queste irregolarità ad occhio nudo e quindi con tutta probabilità si procederà con dei controlli a campioni tra i tifosi. Le autorità tedesche hanno infatti come obiettivo quello di bloccare il più possibile questo mercato illegale, in cui sono presenti diverse aziende che creano maglie reinventate da zero.

Gli altri importanti divieti durante Euro 2024

Dunque, sarà molto importante fare tesoro di queste informazioni, anche se ad onor del vero ci sono anche altri aspetti a cui bisognerà badare. Durante la manifestazione nelle città di Monaco di Baviera o Amburgo non sarà possibile possibile bere alcolici in luoghi pubblici. La multa prevista è di 50 euro.

L’aspetto più clamoroso però riguarda la contravvenzione di 10 euro per chi non attraversa correttamente la strada sulle apposite strisce pedonali. Una punizione che seppur esigua può sembrare un po’ grottesca visto che è lontana anni luce dal modus operandi italiano. Il detto “paese che vai usanze che trovi” in questo caso regna sovrano e quindi seppur possa sembrare un “tantino” strano è bene attenersi a questa regola, anche per tutelare la propria incolumità.