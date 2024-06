Evasione fiscale in Italia: è qui che ci sono più furbetti | Scopri se il luogo in cui vivi è tra quelli meno virtuosi

Nonostante tutti gli sforzi del Fisco, il tasso di evasione in Italia è ancora piuttosto elevato. Ecco dove ci sono più furbetti.

L’evasione fiscale è sempre stato un tema piuttosto scottante nel nostro Paese e, nonostante, le tante misure introdotte nel corso degli anni, la quota di sommerso resta molto alta. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze “in Italia il livello di evasione fiscale resta altissimo, intorno agli 84 miliardi di euro l’anno”.

Una cifra spaventosa e, secondo la Cgia di Mestre, difficilmente giustificabile considerato che, nel nostro Paese l’amministrazione finanziaria dispone di ben 190 banche dati collegate digitalmente tra loro che potrebbero facilmente stanare gli evasori: “Se questi dati fossero adeguatamente incrociati – ha evidenziato la Cgia – si potrebbe determinare con grande precisione la fedeltà fiscale di ciascuno dei 43,3 milioni di contribuenti italiani”.

I dati raccolti dalla Cgia, non riguardano solo l’importo complessivo evaso in Italia, ma anche le Regioni in cui ci sarebbe il tasso più elevato di mancato gettito.

Livello altissimo di evasione fiscale: dove ci sono più furbetti

Dalla recente analisi della Cgia di Mestre è, ancora una volta, emerso un livello di evasione fiscale altissimo. Sarebbero quasi 84 miliardi di euro le tasse non pagate, sebbene “la nostra Amministrazione Finanziaria disponga di 190 banche dati collegate digitalmente tra loro, archivi che raccolgono un numero incredibile di informazioni fiscali che se opportunamente incrociati tra loro potrebbero determinare con grande precisione la fedeltà fiscale di ognuno dei 43,3 milioni di contribuenti italiani”.

Per l’associazione, con un’anagrafe tributaria così particolareggiata “non dovrebbe essere per nulla difficile individuare coloro che non pagano le tasse”. La realtà, invece, evidenzia un dato mostruoso, soprattutto, in alcune Regioni italiane. Ecco dove ci sono più furbetti.

Evasione fiscale in Italia

Se in termini assoluti il mancato gettito colpisce le regioni più popolate e con una maggiore concentrazione di attività economiche, come la Lombardia con 13,6 miliardi di tasse non pagate, seguita da Lazio con 9,1 miliardi, Campania con 7,8 miliardi e Veneto con 6,5 miliardi.

Analizzando, invece, il rapporto tra l’importo evaso ogni 100 euro di gettito tributario incassato, emerge che la tendenza a non pagare le tasse è maggiore nelle regioni del Mezzogiorno. Al primo posto si piazza la Calabria con il 18,4 per cento, segue la Campania con il 17,2 per cento che si lascia alle spalle, la Puglia al 16,8 per cento. Tra le più fedeli al fisco in Italia, invece, la Provincia Autonoma di Bolzano al 7,7 per cento, la Lombardia all’8 per cento e la Provincia Autonoma di Trento con l’8,6% di furbetti.