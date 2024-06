L’estate 2024 dispensa soldi a tutti: 1000€ di bonus se rientri in questa categoria

Si prospetta un’estate molto ricca per alcuni cittadini. Ecco a chi spetta il bonus da 1000 euro e come ottenerlo.

Dopo diversi mesi di attesa, sono arrivate le ultime novità riguardo al bonus 1000 euro. Con un avviso dello scorso 13 agosto, la Formatemp ha annunciato la lavorazione delle richieste del Bonus SaR, anche conosciuto come Sostegno al Reddito.

La misura, che consiste in una agevolazione economica una tantum che va da 780 fino a 1000 euro, è prevista per tutti quei lavoratori che hanno avuto contratti in somministrazione (gli ex interinali) e che ora sono disoccupati.

Ecco, nel dettaglio, chi può presentare la domanda SaR e quando viene pagato il Bonus da 1000 euro.

Bonus SaR: a chi spetta

Come abbiamo anticipato il Sostegno al reddito o Bonus SaR, consiste in un’indennità che va da 780 a 1000 euro riconosciuta ai lavoratori che hanno avuto contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato e che sono attualmente in stato di disoccupazione.

Nello specifico, ha diritto alla prestazione economica chi è disoccupato da almeno 45 giorni e ha maturato almeno 110 giorni di lavoro oppure 440 ore lavorate, negli ultimi 12 mesi dalla data dell’ultimo giorno effettivo di lavoro. Può fare domanda per il bonus SaR anche chi è disoccupato da almeno 45 giorni ed ha concluso la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro. Infine, ha diritto al sostegno chi è disoccupato da almeno 45 giorni ed ha maturato almeno 90 giorni di lavoro o 360 ore lavorate, negli ultimi 12 mesi dalla data dell’ultimo giorno effettivo di lavoro.

Come ottenere il bonus SaR e quando viene pagato

Chi è in possesso dei requisiti di cui prima e vuole accedere al bonus, può presentare la propria richiesta sul sito Forma.temp tramite il sistema FTWeb. Basta registrarsi sulla piattaforma, scaricare e compilare l’apposito modulo e successivamente scansionarlo e inviarlo. In alternativa, è possibile chiedere il supporto di un operatore presso gli sportelli sindacali di categoria.

Attualmente, la Formatemp ha fatto sapere che è stata avviata la verifica delle domande inviate lo scorso ottobre, dunque, il sostegno potrebbe arrivare a molti disoccupati proprio questa estate. Chi, invece, ha presentato domanda successivamente, può controllare lo stato della propria domanda inserendo nell’apposita sezione il Codice Fiscale del beneficiario e il numero di protocollo della pratica. In base al tipo di contratto di lavoro, si può ottenere un importo che va da 780 fino a mille euro e può presentarne richiesta anche chi percepisce Naspi.