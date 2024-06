Canone Rai: fallo entro la fine del mese | Altrimenti non avrai più tempo

Scade alla fine del mese il termine per presentare la richiesta di esenzione dal Canone Rai. Ecco come procedere per non pagarlo più.

Il canone Tv, meglio conosciuto come Canone Rai, è tra le tasse più odiate dagli italiani. Il motivo è piuttosto semplice: questa imposta deve essere pagata per il solo fatto di possedere un televisore, indipendentemente dal fatto che venga utilizzato o meno. In realtà, la tassa è obbligatoria per chiunque possegga apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive.

Come stabilito con la Legge di Stabilità del 2016: “Devono pagare il canone Rai tutti coloro che possiedono, nel luogo della propria residenza, un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive, ovvero qualsiasi apparecchio munito di sintonizzatore per la ricezione del segnale dell’antenna radiotelevisiva”.

Annualmente, dunque, gli italiani devono versare 70 euro per il pagamento del canone tv, spalmato in 10 rate da 7 euro sulla bolletta della luce, in caso di fattura mensile, mentre, l’importo è spalmato in 5 rate da 14 euro ognuna, in caso di fattura bimestrale. Come spesso accade, però, anche per la tassa sulla tv, la Legge nel nostro Paese prevede delle esenzioni. Vediamo chi non è tenuto al pagamento del canone Rai e come ottenere l’esenzione.

Esenzione Canone Rai: a chi spetta

Anche per il pagamento del Canone Tv sono previste delle esenzioni. Nello specifico, è esonerato dal pagamento dell’imposta:

• chi non possiede un televisore o un apparecchio atto a ricevere il segnale radiotelevisivo;

• gli ultrasettantacinquenni con reddito annuo non superiore a 8 mila euro;

• gli agenti diplomatici, i funzionari gli impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionali o i militari di cittadinanza non italiana oppure personale civile non residente in Italia, di cittadinanza non italiana, appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.

L’esenzione dal pagamento del Canone Rai, però, non scatta in automatico, ma è necessario presentare una specifica domanda di esonero.

Come ottenere l’esenzione del Canone Rai

Chi ha diritto all’esenzione del Canone Rai deve compilare e inviare un modulo di Dichiarazione Sostitutiva tramite PEC con firma digitale all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it; raccomandata A/R all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. In alternativa, è possibile utilizzare l’applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per non perdere la possibilità di accedere al beneficio, però, è necessario inviare tale dichiarazione entro il 31 gennaio di ogni anno per ottenere l’esenzione per tutto l’anno, oppure entro la fine di giugno per risparmiarsi il pagamento del secondo semestre. Dunque, restano pochi giorni a chi intende chiedere l’esonero dal pagamento del Canone Rai, almeno per il secondo semestre. Le dichiarazioni vanno presentate entro e non oltre il 30 giugno 2024.