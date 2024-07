Lavoro a tempo indeterminato: Zara assume in tutta Italia | Centinaia di posti di lavoro senza esperienza

Chi sogna di lavorare nel settore della moda, non dovrebbe lasciarsi sfuggire la proposta di Zara. Posizioni aperte in tutta Italia, ecco come candidarsi.

Zara è una nota e apprezzata catena di abbigliamento fast fashion spagnola. Creato nel 1975, da Amancio Ortega e sua moglie Rosalìa Mera, il noto marchio ha riscosso sempre più successo negli anni. Attualmente, Zara fa parte del Gruppo Inditex, insieme ad altre note catene di negozi di moda.

Questi sono, ad esempio, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho, Tempe, Lefties, Urteque e Zara Home. Sebbene, il popolare brand spagnolo sia presente in ben 93 paesi del mondo con una rete di oltre 2.200 punti vendita, non accenna a voler fermare la sua crescita.

Proprio per questo motivo, periodicamente, è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico. Le opportunità di lavoro sono davvero numerose. Vediamo allora i profili maggiormente richiesti e come candidarsi.

Nuove assunzioni Zara: i profili maggiormente richiesti

Chi è interessato a lavorare nei negozi Zara, dovrebbe valutare le posizioni aperte al momento in Italia visualizzabili per intero sulla piattaforma dell’azienda. Ad ogni modo, il noto marchio spagnolo seleziona principalmente: Addetti alle vendite, Responsabili di negozio, Visual merchandiser, Area Manager, Fashion Designer.

I requisiti richiesti, chiaramente, variano in base al profilo desiderato. Tuttavia, in linea generale, il Gruppo cerca persone con esperienza nel settore retail, buona attitudine al lavoro di squadra, disponibilità a lavorare su turni, ottime capacità comunicative e buona conoscenza della lingue inglese. Vediamo come candidarsi alle offerte di lavoro Zara.

Offerte di lavoro Zara: come candidarsi

Per lavorare in Zara, basta inviare la propria candidatura attraverso il sito ufficiale dell’azienda. Alla sezione dedicata alle carriere “Zara Lavora con Noi” sarà possibile visionare tutte le posizioni aperte in Italia e rispondere direttamente all’annuncio di proprio interesse. Tra le tante posizioni aperte, Zara è alla ricerca di: Stagista Visual Merchandiser per le sedi di Sassari, Lecce, Assago, Grosseto, Campi Bisenzio e Parma; addetti alle vendite per i punti vendita di Pontecagnano, Molfetta, Milano, Ferrara e Marghera.

Allo stesso modo, qualora non dovessero esserci posizioni di interesse, il gruppo offre la possibilità di inviare un’autocandidatura spontanea in vista di future assunzioni. Una volta caricato il proprio curriculum vitae nel data base aziendale e questo dovesse risultare idoneo rispetto alle figure ricercate, il candidato verrà contattato per un primo colloquio conoscitivo, che può essere individuale o di gruppo.