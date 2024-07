Bancomat, regali inaspettati: non fare mai questo passo avventato | La Banca ti becca subito, finisci in galera e buttano via la chiave

I bancomat sono strumenti comodissimi utilizzati dalla maggior parte delle persone. Tuttavia, l’utilizzo del bancomat non è esente da rischi. Ecco quando si rischia di finire in guai seri.

I bancomat sono strumenti di pagamento elettronico, ormai utilizzati dalla maggior parte delle persone. Grazie alla possibilità di effettuare numerose operazioni, come pagamenti sia nei negozi fisici che online, ma anche versamenti e prelievi di denaro contante presso gli sportelli ATM, sono diventati praticamente indispensabili nella vita di molti di noi.

Tuttavia, l’utilizzo di questi mezzi di pagamento elettronici, non è esente da rischi. Ad esempio, può succedere che venga smarrita dopo essere stata riposta in modo disattento o peggio può capitare che dopo un prelievo allo sportello ATM, venga dimenticata o ci si dimentichi di ritirare il denaro contante.

Come si legge sul sito il Resto del Carlino, il 39enne accortosi della dimenticanza è tornato allo sportello, ma del denaro non restava traccia. A questo punto all'uomo non è restato altro che sporgere denuncia alla vicina caserma dei Carabinieri e quello che è successo ha dell'incredibile.

Intasca i soldi lasciati allo sportello ATM: scatta la denuncia

Un 39enne di Cerreto d’Esi, per la fretta, dopo aver prelevato allo sportello ATM la somma di 600 euro, ha dimenticato di ritirare il denaro dal dispositivo. Un dettaglio che non è sfuggito all’utente in fila dopo di lui, che anziché allertare l’uomo, ha finto un’operazione e intascato il bottino. Il 39enne, una volta accortosi della dimenticanza è tornato allo sportello, senza però avere successo, dei soldi nemmeno l’ombra. A questo punto, ha denunciato l’accaduto alla vicina caserma dei Carabinieri che hanno prontamente avviato le indagini.

Solo dopo diversi mesi di indagini è arrivata la svolta. Grazie ad un posto di blocco, è stato casualmente fermato proprio quell’uomo che, senza pensarci troppo aveva intascato le banconote non sue. Un caso fortuito unito ad un’incredibile memoria fotografica dei militari, hanno portato alla chiusura delle indagini e alla denuncia per furto dell’uomo, un 46enne calabrese, ma residente in quella zona.

Cosa succede a non ritirare i soldi al Bancomat

Una dimenticanza può capitare a tutti, ma niente panico. Normalmente, infatti, il mancato ritiro dei soldi allo sportello entro un tempo di 30 secondi, comporta il ritiro del denaro all’interno del dispositivo e non risultano prelevabili, senza un nuovo inserimento del PIN.

In questi casi, la cifra tornerà sul conto immediatamente o, al massimo, nel giro di qualche giorno, qualora fosse stato utilizzato lo sportello di una banca di cui non siamo clienti.