Nuova tessera sanitaria, non è più come prima: a rischio visite mediche e non solo

La nuova tessera sanitaria senza microchip mette a rischio molti servizi. Tra questi le visite specialistiche: ecco come continuare a utilizzare il vecchio documento.

La nuova tessera sanitaria sarà senza microchip, una soluzione adoperata per far fronte alla possibile carenza di materiali per la produzione dei microchip, dovuta alla grave crisi internazionale, come ha spiegato in una nota il ministero dell’Economia e delle Finanze.

La tessera sanitaria non è più come prima, cosa rischiamo?

Il problema principale è che il microchip è l’elemento fondamentale della tessera sanitaria. Quello che le permette di diventare Carta nazionale dei servizi e di essere uno strumento di identificazione in rete per l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Senza il microchip tutto questo non è possibile. Come faremo?

In farmacia non ci saranno problemi dal momento che la tessera viene utilizzata attraverso la scansione del codice a barre. Quindi si potrà ancora procedere con l’acquisto di farmaci ottenendo le relative detrazioni. I problemi cominciano quando si ha la necessità di fare qualche visita specialistica dove è obbligatorio inserire la carta con il chip. Nel caso in cui il chip non sia presente, l’utente non verrà riconosciuto.

Sarà un problema molto sentito soprattutto in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. In queste regioni, senza il chip la carta non può essere letta e inserita nei lettori. Bisognerebbe adoperare dei sistemi alternativi di riconoscimento per permettere ai cittadini di accedere comunque ai servizi anche senza il microchip.

La tessera sanitaria non è più come prima: c’è una soluzione?

Per chi volesse continuare a utilizzare la vecchia tessera sanitaria per accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione, la cosa da fare è conservarla. Successivamente bisogna rendere il documento ancora valido oltre la scadenza, quindi estendere la durata del documento fino al 31 dicembre 2023, come si legge sul portale Sistema Tessera Sanitaria. La procedura deve essere effettuata attraverso un software pubblicato sul portale del Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per estendere la validità della precedente tessera è importante essere in possesso del codice pin e puk e soprattutto un lettore di smart card collegato al computer.