Raccomandata, c’è un modo per scoprire chi l’ha spedita: lo sapevate?

I codici delle raccomandate cambiano a seconda del motivo di invio della raccomandata stessa. Scopriamo come riconoscerli.

È possibile conoscere il mittente della raccomandata e qual è il suo contenuto in base a codici aggiornati al 2022, ma in che modo? Possiamo conoscere mittente e contenuto di una raccomandata leggendo l’avviso di giacenza lasciato dal postino. Il codice sull’avviso di giacenza va a indicare il contenuto stesso della raccomodata, essendo un codice specifico.

Il postino incaricato della consegna della raccomandata, nel caso in cui non dovesse trovare il destinatario per apporre la firma di avvenuta ricezione, dovrà lasciare un avviso di giacenza nella cassetta della posta, in modo tale da poter informare il destinatario del tentativo di consegna. La raccomandata, non consegnata, resterà in giacenza per il tempo segnalato nell’ufficio postale di competenza.