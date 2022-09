30 mila euro al mese, è ora di cambiare vita: i paesi dei sogni non sono lontani

Se il prossimo anno volete and via e cambiare vita, dovete sapere che esiste un Paese in Europa che non paga i suoi dipendenti meno di 30.000 euro al mese per alcuni lavori. Ecco qual è.

È stata stilata la lista dei 15 paesi dove si viene pagati di più al mondo. Tra questi ce ne sono tanti anche in Europa, notizia positiva visto che i cittadini UE non hanno bisogno di particolari visti per muoversi per lavoro.

Dalla classifica il paese europeo dove si può guadagnare di più è l’Irlanda, ma anche in Olanda, Islanda e Norvegia gli stipendi sono molto alti rispetto all’Italia. Esiste, però, un Paese, dove a seconda del mestiere, è possibile guadagnare uno stipendio che va anche oltre i 30 mila euro mensili.

Guadagnare 30 mila euro al mese? È possibile. Ecco dove

Ai medici converrebbe andar tutti in Lussemburgo. In questo Paese, infatti, lo stipendio medio di un medico va ben oltre i 30 mila euro mensili. Si è calcolato che questa categoria arriva a guadagnare mediamente 352 mila euro all’anno.

Se si pensa che in Italia lo stipendio medio di un lavoratore medio è di 30 mila euro annui, allora bisogna solo fare le valigie e trasferirsi.

Ci sono, però, anche tanti altri paesi dell’Unione Europea, in cui i medici (e non solo), riescono ad avere uno stipendio che va oltre i 30 mila euro annui. Molto ben pagati sono gli stipendi anche in Belgio e in Svizzera dove in media si superano i 200 mila euro all’anno.

Il grande plus di tutti questi paesi, è che sono davvero vicinissimi al nostro ed è molto semplice, ad esempio, per un giovane neolaureato andare a cercare nuove opportunità di lavoro.