Addio ai furti in casa, ora c’è un antifurto a prova di professionisti

Esiste un sistema di antifurto molto sofisticato. È un sistema di videosorveglianza usato sopratutto da aziende e privati. Si dimostra un ottimo modo per proteggere e monitorare la nostra abitazione.

Un sistema di antifurto è una tecnologia adottata sia da privati che da aziende ed ha come scopo quello di proteggere il perimetro di una struttura. Antifurto perimetrale a prova di errori: nessuno potrà più rubare Il primo passo per proteggere un’area è quello di conoscerne i confini e identificarne le aree ad alto rischio. Con questa conoscenza, il diretto interessato sarà in grado di adottare misure di sicurezza adeguate per tutto ciò che necessita di protezione da intrusi e minacce. Gli allarmi perimetrali sono una componente essenziale di ogni sistema o soluzione di sicurezza perimetrale. Come funziona questo sistema di antifurto perimetrale? Quali sono i suoi vantaggi e quanto costa mediamente? Nell’articolo cercheremo di evidenziare qualche consiglio da mettere in pratica per far rendere al meglio questo antifurto e sfruttarne appieno ogni potenzialità.

Addio ai furti: c’è l’antifurto perimetrale

Un sistema di antifurto perimetrale è una misura di sicurezza essenziale che utilizza sensori, telecamere e altri dispositivi per monitorare qualunque tipologia di proprietà. Ognuno di questi elementi viene posizionato all’esterno e hanno come scopo quello di impedire l’accesso non autorizzato alle persone estranee. Il pannello di controllo è accessibile fisicamente o da remoto e può essere composto da una sirena/allarme ad alto decibel.

Un sistema di allarme perimetrale protegge dagli intrusi utilizzando diversi sensori perimetrali, come quelli che abbiamo raccolto in questa lista:

Fasci fotoelettrici;

PIR esterni;

Sensori laser;

Sensori radar;

Sensori di rilevamento in fibra ottica;

Sensori a microonde;

Recinzioni elettriche controllate;

Sensori di vibrazione;

Sensori sismici;

CCTV monitorato.

Per quello che riguarda il prezzo possiamo dire che tutto dipende dalle dimensioni della casa o dell’azienda da mettere in sicurezza. In base al perimetro sarà calcolato il prezzo del sistema di antifurto, che ovviamente sarà più complesso in base alle dimensioni che dovrà “proteggere”. Tutto sommato il prezzo medio di un sistema di antifurto perimetrale si aggira attorno alle 2.000 euro. Tuttavia, come detto, tutto dipende dal numero di porte e finestre interessate dai “lavori” e dalle dimensioni perimetrali: dunque, più sarà grande l’immobile, più il prezzo per l’antifurto aumenterà.

I vantaggi dell’antifurto perimetrale: addio ai furti

L’allarme perimetrale ha una grande caratteristica: essere senza fili. Questo è un vantaggio sensazionale, basti solamente pensare a quanto tempo si guadagna evitando di rincorrere fili su fili. Il sistema di antifurto perimetrale poggia le sue basi su una configurazione basata su un’applicazione semplicemente scaricabile sugli store e che funziona anche senza la connessione internet. Alcuni perimetrali godono anche del codice QR per relative funzioni di manutenzione. Il secondo vantaggio che vogliamo evidenziare si collega in qualche modo con il primo. La capacità che abbiamo di controllare il tutto senza fili non è altro che è una proiezione di un controllo da remoto. Cosa significa da remoto? L’espressione remoto fa riferimento proprio al fatto che con pochi click sullo smartphone o sul tablet possiamo attivare o disattivare tutti gli elementi che formano il sistema di antifurto.

Altro vantaggio che forse vale il prezzo di tutto l’antifurto è riferito al fatto che tutto avviene in tempestività. Dall’attivazione del sistema stesso fino all’avviso di una potenziale irruzione: chi possiede questi sistemi può contare su avvisi pieni d’informazioni precise.