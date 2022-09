Amazon, regali per tutti: attenti al messaggio sul cellulare

Riparte la vecchia truffa dei finti regali Amazon. State attenti al messaggio sul cellulare. Ancora tante nuove segnalazioni di regali pericolosi.

Continuano a girare finti messaggi di Amazon su 10.000 prodotti rimasti invenduti che andranno in regalo a chi risponde a un breve quiz. Fortunatamente la truffa va avanti da tempo e le persone che ci cascano son sempre meno. Meglio comunque stare attenti. Grafiche, caratteri e logo di Amazon tutto sembra in regola, ma è soltanto una truffa accuratamente studiata.

Questa campagna di phishing, come molte altre, si basa su tre punti essenziali per la sua riuscita: il primo è il marchio noto, ovvero Amazon; il secondo è la riprova sociale; il terzo è la quantità di soldi che si rischia di perdere se si dovesse scoprire che è tutto falso. Il consiglio è di stare attenti ai pochi dettagli tecnici che possono far intendere la truffa, perché nel cervello di chi legge, i tre punti messi in atto, potrebbero far pensare che sia tutto vero.

10.000 premi: il messaggio truffa

La truffa dei finti regali Amazon parte da un link tinyurl5.ru condiviso da qualcuno dei contatti che abbiamo su WhatsApp. Il messaggio viene inviato da una persona che conosciamo ma, in realtà, è solo l’inizio della truffa. Cliccando sul link, infatti, si apre sul nostro browser una pagina simile a quella ufficiale Amazon, ma se controlliamo è su un dominio russo.

In homepage compare un messaggio tramite il quale viene annunciato che la compagnia regalerà 10.000 prodotti non più vendibili perché restituiti dai clienti. Per poter vincere i premi, le vittime non devono far altro che partecipare ad un piccolo quiz.

I truffatori hanno anche messo su una sfilza di recensioni da leggere, in modo tale da trarre maggiormente in inganno i poveri avventori che leggeranno recensioni a 5 stelle, scritte in perfetto italiano con tanto di nomi e foto fake, pensando così che tutto sia vero.

Lo scopo è far sì che le persone si fidino. Una volta aver risposto al finto quiz, si aprirà una schermata dove sarà possibile, con un tap, scegliere tra tre pacchi per vincere il “premio nascosto”. Si aprirà poi una pagina, in cui viene chiesto ai partecipanti di inviare lo stesso messaggio truffa ad altri 5 contatti di WhatsApp. Il finto sito Amazon conterà gli inviti fino al completamento della procedura. Verrà chiesto, poi, di pagare un euro di spedizione per ricevere il regalo a casa.

La truffa è completa. Dopo aver pagato, non riceveremo alcun regalo e tutto per pochi spiccioli. In questo modo, hanno sottratto pochi soldi a tantissime persone.

Come diffidare dagli inviti

Truffe come questa del link di Amazon ce ne sono tantissime e seguono tutte lo stesso schema. Un link abbreviato sotto altro dominio, un brand conosciuto, un bel regalo in cambio di un piccolo pagamento.

Per diffidare dalla truffa serve innanzitutto il buon senso. Nessuno regala niente per niente.

Altra cosa che potete fare, è stare attenti al sito “.ru“. Qualsiasi dominio straniero con sito interamente in italiano vi deve allarmare.

Infine, tenete bene a mente che i grandi brand, come Amazon, non attuano mai iniziative di questo tipo, soprattutto chiedendo pochi spicci per la spedizione proprio per evitare che qualcuno possa imitarli e truffare miliardi di persone.