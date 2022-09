Gratta e vinci, lascia la fidanzata e lei diventa milionaria: “Ci ho ripensato…”

Quante storie incredibili intorno alle vincite di lotterie e gratta e vinci. Storie, che se non fossero certificate e ufficializzate, sembrerebbero romanzi, inventati.

Quella che stiamo per raccontarvi riguarda l’amore, o presunto tale, e i soldi. Una storia che arriva da lontano che potrebbe però riguardare chiunque.

Vincere è il sogno di tutti. In Italia si è scatenata la caccia al Jackpot del superenalotto che vale oltre 263 milioni, bar e tabacchi sono pieni di persone alla ricerca di un sogno (quasi) impossibile. Molto più semplice vincere somme nettamente inferiori alle lotterie istantanee, i gratta e vinci per esempio sono tra i prodotti che portano più soldi in assoluto nelle casse dello Stato.

Giochi nati per perdere, che però ogni tanto accontentano qualcuno con vincite anche milionarie. Entri al bar per un caffè, compri le sigarette e tenti la fortuna: tutto in pochi minuti e senza aspettare le estrazioni, tre volte a settimana. Gratti e ti togli il pensiero.

Ci sono storie incredibili da raccontare intorno ai soldi delle lotterie, una viene da molto lontano, dalla Gran Bretagna. Una storia di soldi e amore: protagonisti un giocatore di rugby e la sua (ex) fidanzata.

Gratta e vinci, lascia la fidanzata e lei diventa milionaria: “Ho messo la testa tra le mani”

Daniel e Courtney stavano insieme dai tempi della scuola, entrambi 27enni. Un giorno il ragazzo, giocatore di rugby, decide che la storia deve finire, troppi amici diversi, passioni diverse, forse è meglio dare un taglio aduna storia e provare a vivere una nuova vita. Courtney ha accettato la scelta e qualche giorno dopo ha acquistato, come faceva abitualmente, un biglietto della lotteria Euro Millions. La (vera) svolta della vita: Courtney senza fidanzato si è ritrovata ad essere ricca, ricchissima: ha vinto 61 milioni di sterline.

“Quel giorno – ha raccontato Daniel dopo aver saputo della vincita – il mio telefono è impazzito. I miei amici mi scrivevano e mi ero messo a piangere quando lo avevo scoperto”. Il giovane ha poi ammesso: “Ho messo la testa tra le mani. Sono felice per loro, ma ovviamente sento che avrei potuto essere anche io parte di quella vincita“. Sembra – lo raccontano gli amici di Daniel – che il ragazzo abbia provato a ricucire la storia con lei. Troppo tardi.