Superenalotto, Lotto, 10eLotto, Simbolotto, Million day: le estrazioni del 6 settembre

Le estrazioni del Superenalotto e di tutti i giochi Sisal e Lottomatica, sono ormai diventate un rito per milioni di giocatori italiani.

A caccia di sogni e Jackpot, seguiteci per avere tutti i risultati in tempo reale: numeri e quote a partire dalle ore 20. Buona fortuna.

Le estrazioni di Superenalotto, Lotto, Million day, 10 e Lotto e Simbolotto in tempo reale a partire dalle ore 20. Nuova giornata di forti emozioni per chi ha giocato i numeri dei giochi Sisal e Lottomatica. Il Jackpot del Superenalotto, in particolare, mette i brividi.

Estrazioni Superenalotto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto e Million day: quando si gioca

Il caro vecchio gioco del Lotto è rimasto il più longevo. La prima estrazione risale al 9 settembre 1682 a Napoli. Oggi è rimasto il gioco più amato anche se il Superenalotto nuova versione segue a ruota. Il jackpot di quest’ultimo ha raggiunto l’incredibile cifra di 265 milioni di euro per chi indovina i fatidici 6 numeri. La vincita più alta della storia che spodesta quella del 30 ottobre 2010: 178 milioni vinti a Lodi con un sistema che regalò 2milioni e mezzo a 24 fortunati scommettitori. L’ultimo Jackpot violato risale al maggio 2021: un giocatore vinse 156 milioni a Montappone, nelle Marche.

Le estrazioni avvengono 3 volte alla settimana, il Martedì, Giovedì e Sabato sempre alle ore 20.00. Si può giocare ogni giorno a prescindere dal giorno di estrazioni, ma il martedì giovedì e sabato le giocate chiudono alle 19.30, poco prima delle aperture dei giochi. Chi vuole tentare la sorte può andare in tutti i bar, tabacchi e negozi che aderiscono a Sisal e Lottomatica. Sono almeno 35 mila in tutta Italia le ricevitorie.

Estrazione Superenalotto: i numeri vincenti

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi: 34 11 13 19 49 52

Numero Jolly: 37

Numero Superstar: 27

Montepremi Superenalotto

Montepremi disponibile per oggi per chi indovina 6 numeri: 266.300.000 € Estrazione Lotto

BARI 80 82 9 26 3

CAGLIARI 79 49 72 35 1

FIRENZE 11 73 52 17 67

GENOVA 39 72 42 33 31

MILANO 38 19 61 29 86

NAPOLI 17 64 52 34 26

PALERMO 41 82 22 72 10

ROMA 39 68 34 26 59

TORINO 90 64 38 40 78

VENEZIA 71 17 82 12 28

NAZIONALE 85 67 84 78 54

Estrazione 10eLotto

Numeri 10eLotto: 9 11 17 19 38 39 41 42 49 52 61 64 68 71 72 73 79 80 82 90

Numero oro: 80

Doppio oro: 80 82

Estrazione Million Day

Numeri vincenti: 20 42 45 47 48

Estrazione Simbolotto

I simboli vincenti di oggi: 27-SCALA 3-GATTA 1-ITALIA 42-CAFFÈ 35-UCCELLO