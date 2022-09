Spid, anche anziani e disabili possono ottenerlo con facilità: finalmente!

Per anziani e disabili, ottenere lo SPID potrebbe sembrare un’operazione niente affatto semplice. Eppure, da oggi anche anziani e disabili possono ottenerlo con facilità.

Da quasi un anno, lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è lo strumento indispensabile, per utilizzare in modo semplice, veloce e sicuro i servizi erogati online da oltre 4 mila Pubbliche Amministrazioni. A maggio 2022 lo SPID ha superato i 30 milioni di utenti. Ma sono tutti in grado di attivare le credenziali SPID? Ovviamente no! Non tutti riescono facilmente ed in completa autonomia ad ottenere l’identità digitale. Il caso tipico, è quello delle persone anziane, che spesso non sanno richiedere né utilizzare le modalità digitali per accedere ai servizi, oppure il caso dei disabili. Ecco come procedere per ottenere lo SPID per anziani e disabili.

Come fare lo SPID per anziani e disabili?

Il decreto Semplificazioni ha previsto una grande possibilità: ottenere lo SPID anche attraverso delega. Tale misura interessa persone con disabilità, anziani, ma in generale tutti i cittadini impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’INPS. Analizziamo i passaggi che bisogna seguire.

La richiesta di delega può essere presentata dal delegante stesso, presso una qualsiasi sede territoriale dell’INPS. Basterà esibire il modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale (modulo AA08, modulo AA09 o modulo AA10 – scaricabili dal portale www.inps.it) e la copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante.

L’operatore INPS, dopo aver accertato l’identità del richiedente, provvederà a registrare la delega nel sistema.

È prevista anche la possibilità di richiedere la delega da parte di un terzo diverso dal delegante, ma soltanto in queste circostanze:

Tutori, curatori e amministratori di sostegno. Potranno richiedere la delega presentando un’autocertificazione della rappresentanza legale:

Genitori per conto di un figlio minorenne.

La delega ha durata indeterminata, terminerà solo in caso di revoca da parte del delegante.

Per contattare la sede INPS di riferimento e prenotare un appuntamento è possibile:

Chiamare il contact center, al numero 803164 da rete fissa o 06164164 da rete mobile;

Utilizzare il portale INPS (Contatti – Le sedi INPS)

Utilizzare l’app INPS Mobile

Come utilizzare la delega SPID per disabili e anziani?

Il delegato, per poter accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione, deve prima di tutto autenticarsi con le proprie credenziali SPID, CIE (Carta Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Successivamente, potrà scegliere se operare per conto del delegante.

Va ricordato che la delega può essere utilizzata anche per eventuali richieste allo sportello INPS. A patto che il delegato sia identificato attraverso documento di riconoscimento in corso di validità.