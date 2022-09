Gianluigi Paragone, quanto guadagna il leader di Italexit: le cifre che non ti aspetti

Quanto guadagna Gianluigi Paragone è una domanda molto d’attualità visto che il senatore dopo l’addio con il Movimento 5 Stelle, alle elezioni del 25 settembre sarà alla guida della propria invenzione politica Italexit.

Vediamo insieme lo stipendio, i guadagni di Gianluigi Paragone, l’ex M5s che guiderà Italexit alle elezioni politiche del 25 settembre.

Quanto guadagna Gianluigi Paragone? non te lo aspetteresti

Dopo un’autentica corsa contro il tempo, Italexit è riuscita a raccogliere le firme necessarie per essere presente alle elezioni politiche in quasi tutti i collegi di Camera e Senato. Un risultato inaspettato che ha acceso ulteriormente i riflettori su quello che al momento è considerato il principale partito “antisistema” in Italia. Perché?

L’obiettivo di Paragone così sarà quello di superare la soglia di sbarramento del 3% a livello nazionale, asticella che permetterebbe a Italexit di eleggere propri deputati e senatori nel prossimo Parlamento.

Vediamo allora la biografia, lo stipendio percepito e le dichiarazioni dei redditi di Gianluigi Paragone, il capo politico della lista Italexit per l’Italia alle prossime elezioni politiche.

Ma chi è davvero Gianluigi Paragone? E quanto guadagna? Alle ultime elezioni politiche del marzo 2018, Gianluigi Paragone è stato uno dei candidati più importanti del Movimento 5 Stelle. Insieme al collega Emilio Carelli, venendo eletto senatore nel listino proporzionale. Il senatore adesso è a capo del proprio partito Italexit, un movimento che ha come propri punti cardine l’uscita dell’Italia dall’Europa e dall’Euro oltre alla contrarietà alle principali misure Covid adottate dai governi in questi ultimi anni. Dal 2009 lavora in Rai, diventando vice direttore di Rai1 e conducendo il programma di seconda serata Malpensa Italia. Passato a Rai2 sempre come vice direttore, nel 2010 inizia a condurre il programma Ultima Parola. Dopo la Rai nel 2013 passa a La7 dove conduce il talk di approfondimento politico La Gabbia. Alle ultime elezioni avviene la candidatura con il Movimento 5 Stelle e l’elezione in Senato. Nel primo anno in Parlamento il senatore è stato senza dubbio uno degli esponenti più in vista del Movimento, quasi a raccogliere l’eredità di Di Battista nel ruolo di battitore libero. Il primo atto di ribellione è stata l’astensione al voto di fiducia per il Conte bis, per poi a dicembre votare contro la legge di Bilancio determinando così la sua cacciata dal Movimento 5 Stelle. Fuori dal Movimento, Paragone ha deciso di dare vita al nuovo partito Italexit, che si candida a essere la grande sorpresa delle elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Quanto guadagna quindi Gianluigi Paragone?

Essendo dal marzo 2018 un senatore, Gianluigi Paragone al momento riceve uno stipendio mensile che può arrivare fino a 14.634,89 euro. Come senatore riceve un’indennità mensile lorda di 11.555 euro. Al netto la cifra è di 5.304,89 euro, più una diaria di 3.500 euro cui si aggiungono un rimborso per le spese di mandato pari a 4.180 euro e 1.650 euro al mese come rimborsi forfettari tra telefoni e trasporti. Non male.