Birra, c’è una buona notizia per chi la beve: la scoperta che nessuno si aspettava

Diciamoci la verità, cosa c’è di meglio che bere un bel boccale di birra, magari in buona compagnia? Ebbene, c’è una buona notizia per chi la beve. Pare che i benefici della birra siano davvero innumerevoli. Ecco lo studio che piazza!

La birra fa bene, lo dice la scienza! Negli ultimi anni, diverse ricerche scientifiche hanno rivelato che, un consumo limitato di birra, avrebbe numerosi effetti benefici sulla nostra salute. Allora forza! Scopriamo insieme i maggiori benefici della birra.

Birra: ecco i benefici dimostrati dalla scienza

Amata da tutti, la birra è una delle bevande più diffuse. Difatti, dopo l’acqua ed il tè, è la terza bevanda più consumata al mondo, ma non tutti sanno che alcuni dei sui componenti possono avere degli effetti veramente benefici per la nostra salute. Ecco quali sono:

Previene l’osteoporosi

Previene l’insorgere di malattie cardiovascolari

Diminuisce il rischio di cancro

Riduce il rischio di malattie al cervello

Diminuisce il rischio di diabete

Incrementa i livelli di colesterolo buono

Mantiene i reni in salute

Favorisce la digestione e aiuta a dimagrire

Combatte le carie

Fa bene alla salute di pelle, capelli e unghie

Inoltre, anche se è un qualcosa che tutti noi possiamo provare ogni volta che beviamo una birra in compagnia di amici, la birra migliora i nostri rapporti sociali ed è un vero toccasana contro l’ansia e la depressione. Un buon motivo in più per pensare al prossimo goccetto di birra!

No agli eccessi

Chi ama “la Bionda” deve sempre e comunque ricordare l’importanza della moderazione. Non si dovrebbero mai superare le dosi di alcol che il nostro organismo può tollerare. Secondo medici e scienziati gli uomini adulti non dovrebbero superare i 2 bicchieri al giorno, mentre, è di un bicchiere il limite per le donne. Se si esagera con le dosi giornaliere consigliate, gli effetti collaterali diventerebbero nettamente superiori ai benefici.

Birra: effetti collaterali

Un consumo eccessivo di birra non è salutare, perché si tratta comunque di alcool. Consumare birra in eccesso, può aumentare le possibilità di ammalarsi di cancro, soprattutto all’esofago, allo stomaco, al colon, al pancreas, al fegato, alla prostata. Senza contare, che può avere ripercussioni anche sul sistema nervoso, favorendone il declino cognitivo e può provocare l’irritazione dell’apparato gastrointestinale e le mucose della bocca, danneggiando irreparabilmente denti e gengive.

È bene ricordare, infine, che la birra è assolutamente da evitare per le donne in gravidanza o allattamento, per chi soffre di ulcera o patologie epatiche.