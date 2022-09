Pannelli solari, incredibile: se li usi non paghi più la luce, sta già succedendo

Nuova sorpresa per gli italiani che installano pannelli solari: niente bolletta. Scopriamo insieme dove

Anche da noi in Italia si sta ricorrendo sempre più all’utilizzo di pannelli solari. In alcune zone del Paese si è arrivati a zero spese per la luce. Complici anche gli incentivi per la loro installazione, ovvero grazie alle agevolazioni fiscali. Tali agevolazioni sono inserite in diversi bonus statali di varia entità ed ognuna di esse ha specifiche e percentuali di rimborso della cifra spesa diverse. La cosa principale è che l’installazione dei pannelli solari vada a buon fine.

Bisogna, però, sbrigarsi, perché la Commissione Europea ha emanato una direttiva secondo la quale entro il 2029 qualsiasi edificio esistente, sia di vecchia sia di nuova realizzazione, deve essere dotato di pannelli solari. Il principale scopo, consiste nel contrastare il cambiamento climatico e l’impatto ambientali dovuto anche alle attuali politiche.

Nel nostro Paese esiste una località, di dimensioni non troppo grandi, che si sta già adeguando a questa normativa europea: Torre Berretti e Castellaro.

Tanti incentivi e risparmio assicurato

L’amministrazione locale di Torre Berretti e Castellaro ha pensato di tagliare gli attuali consumi di gas e luce, incentivando all’installazione dei pannelli, gli abitanti, esentando, dal pagamento delle bollette, chi si doterà di un impianto fotovoltaico. Il piccolo comune, situato i n provincia di Pavia, con i suoi 510 abitanti, sta adottando ottime misure per fronteggiare l’attuale crisi energetica. Hanno montato, ad esempio, sull’impianto sportivo locale un sistema di pannelli a energia solare capace di erogare 20kw di potenza.

Il sindaco ha annunciato che l’eccedenza di questo processo verrà concessa a titolo gratuito a tutti i residenti. Solitamente in questi casi, l’eccedenza viene venduta da un Comune alle società energetiche. Nel particolare caso di Torre Berretti e Castellaro, sono proprio gli abitanti del piccolo Comune lombardo a trarne benefico e soprattutto ad usufruire di questo surplus gratuitamente. L’amministrazione ha poi intenzione di installare altri impianti fotovoltaici. In questo modo riusciranno a non fare più ricorso alla corrente elettrica facendo così sparire le bollette.