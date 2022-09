Reddito di cittadinanza, incredibile novità: c’è un Bonus tutto per voi

In merito al Reddito di Cittadinanza si respira aria di novità! I beneficiari del sussidio hanno diritto ad un bonus tutto per loro. Ecco qual è e quali sono i requisiti necessari per ottenerlo.

Il caro bollette, si fa sentire sempre più sul budget di milioni di famiglie italiane. I dati parlano di quasi 9 milioni di italiani a rischio “povertà energetica” e, andando incontro alla stagione fredda, si prospetta uno scenario ancor più funesto. Dal canto suo, il Governo ha adottato diverse misure in merito al sostegno economico per le persone in difficoltà, tra questi, il bonus bollette. Si tratta di una riduzione sulle bollette di elettricità e gas naturale per tutti gli utenti in condizioni economicamente svantaggiate. Una manovra che interessa non pochi cittadini!

Non tutti sanno, però, che il bonus per pagare acqua, luce e gas, spetta anche ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Bonus bollette ai titolari RdC: quali sono i requisiti necessari?

Il bonus bollette è un sussidio che spetta a tutti i nuclei familiari che hanno un’attestazione ISEE sotto i 12 mila euro. Per cui, i titolari Reddito di Cittadinanza o della pensione di cittadinanza, sono inclusi tra i beneficiari degli sconti su luce, acqua e gas, avendo un reddito annuo inferiore a 9.360 euro.

Requisito imprescindibile per ottenere lo sconto in bolletta, è essere titolari di un’utenza elettrica, del gas o dell’acqua. In alternativa, uno dei familiari deve usufruire di una fornitura centralizzata gas / idrica attiva per usi domestici.

Bonus acqua, luce, gas ai titolari RdC: come funziona?

Tali agevolazioni non devono più essere richieste dai cittadini, ma sono applicate automaticamente semplicemente presentando la DSU per l’ISEE all’INPS, che fornisce direttamente i dati alle autorità preposte. Ricordiamo che, è possibile richiedere un solo bonus bollette per ciascuna tipologia di spesa, dunque, per elettricità, per gas oppure per acqua.

Bonus bollette per i titolari RdC: quali sono gli importi?

Gli importi erogati in bolletta ai beneficiari di Reddito di Cittadinanza, sono influenzati dalla composizione del nucleo familiare, l’utilizzo della materia prima e la zona climatica di residenza. Sulla base di questi fattori abbiamo uno sconto in bolletta luce da:

142,60 euro per una famiglia composta da un massimo di 2 persone;

172,04 euro per una famiglia composta da massimo 4 persone;

201,48 per una famiglia composta da oltre 4 persone.

Gli sconti in bolletta gas, invece, oscillano tra i 38 e i 91 euro per le famiglie fino a 4 componenti. Mentre, partono da 57 euro fino ad arrivare a 134 euro per le famiglie che superano i 4 componenti.