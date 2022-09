Regina Elisabetta, a chi andrà la sua eredità: il patrimonio immenso

Nata nel lontano 1926 e con 70 anni di regno, la Regina Elisabetta ha festeggiato il Giubileo di Platino entrando così nella classifica dei sovrani più longevi della storia. Prima di lei, solo Luigi XIV di Francia conosciuto come il Re sole, ci si avvicina. Ma a chi lascerà la sua eredità?

Elisabetta II è così famosa da essere definita la regina per eccellenza. Una fama tanto vasta seguita da un egual patrimonio. Vediamo a quanto ammonta.

L’eredità delle Regina Elisabetta: a quanto ammonta? i dettagli

La Regina Elisabetta grazie alle eredità accumulate e ai molti anni di regno possiede cifre da capogiro. Per lo stipendio che percepisce per il suo impegno verso il Regno Unito, non sembrerebbe così ricca rispetto ad altri sovrani. Esistono infatti regnanti ben più ricchi di lei. In ogni caso il suo patrimonio si aggirerebbe attorno ai 520milioni di dollari,

La Regina Elisabetta percepisce quello che si può paragonare ad uno stipendio a cui si aggiungono le numerose e lussuose proprietà, come la residenza estiva del Castello di Balmoral, che vale 140milioni di dollari o la tenuta in campagna a Sandringham, valutata 65milioni.

C’è poi il Crown Estate, il patrimonio della Corona che non appartiene personalmente ad Elisabetta, ma è messo a disposizione dei regnanti che si succedono in Inghilterra, la cui cifra stimata è di 14miliardi di dollari. Volendo fare un totale quindi, l’immenso patrimonio della Regina, tra possedimenti personali e della Corona, ammonterebbe a 88miliardi di dollari.

Anche i dipendenti della Corona comunque godono di un ottimo stipendio, stando ad un annuncio di lavoro diffuso dalla casa reale nel 2019 infatti, per ricoprire un ruolo uno chef guadagnerebbe 22mila sterline l’anno. Testimone Enrico Derflingher origini italiane e cuoco personale della Regina dal 1987 al 1990.

Quanto è ricca la Regina Elisabetta? A chi andrà in eredità il suo tesoro?

Così come il Crown Estate, anche il Tesoro della Regina non è propriamente della Regina Elisabetta II. Ne può infatti usufruire in qualità di sovrana, ma i preziosissimi gioielli di cui è composto appartengono in realtà alla Corona e si tramandano di sovrano in sovrano. Questo tesoro varrebbe ben 4miliardi di dollari.

I possedimenti della Regina sembrano essere immensi. Ma a chi andranno in eredità i suoi beni? Quelli che appartengono alla corona, come dicevamo, restano alla corona e al sovrano successivo ad essa. Per il patrimonio personale è diverso: i 520 milioni, il castello di Balmoral e la tenuta in campagna di Sandringham, andranno dritti nelle tasche dei suoi eredi, ossia il figlio Carlo e i cari nipoti Harry e William. Senza dimenticare Camilla, seconda moglie di Carlo, e Duchessa della Cornovaglia.