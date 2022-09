Stangata sulla spesa ma ci sono ancora supermercati ‘ragionevoli’: la lista

Negli ultimi mesi, gli italiani hanno subito una vera e propria stangata sulla spesa alimentare. Eppure, sembra ci siano ancora supermercati ‘ragionevoli’, nei quali, ad oggi, è possibile fare la spesa a prezzi piuttosto contenuti. Ecco la lista.

L’elevato tasso di inflazione generale (un livello mai visto prima nella storia recente), ha causato un’incredibile impennata dei prezzi di beni e servizi e, fare la spesa alimentare è diventato un vero e proprio incubo per milioni di famiglie italiane. Per questo, come accade ormai ogni anno, l’istituto di rilevazione Altroconsumo ha realizzato un’inchiesta relativa ai supermercati. Ne è scaturita un’interessante lista, che elenca tutte le insegne in base alla convenienza di chi va ogni giorno a fare la spesa. Scopriamo la classifica dell’Associazione dei consumatori Altroconsumo.

Aumento dei prezzi per il carrello della spesa: ecco i supermercati più economici e convenienti

Si chiama “Speciale Supermercati” l’ultima indagine di Altroconsumo, con la quale l’associazione dei consumatori ha stilato una classifica dei supermercati più economici e convenienti sul territorio nazionale. L’inchiesta è stata svolta attraverso la raccolta di oltre 1,6 milioni di prezzi in quasi 2 mila punti vendita di 67 città.

Secondo quanto emerge dall’analisi dei dati, un nucleo familiare composto da due adulti e due bambini, comprando i prodotti meno cari in assoluto nei supermercati e discount più economici, potrebbe arrivare a risparmiare oltre 3 mila euro all’anno rispetto a una spesa media annuale di circa 9 mila euro. Ma quali sono i supermercati più ‘ragionevoli’, quelli in cui si risparmia di più? Ecco la classifica stilata da Altroconsumo.

Supermercati in cui si risparmia di più: la classifica 2022 di Altroconsumo

Stando ai dati raccolti dall’Associazione dei consumatori per il 2022, in Italia i supermercati meno cari in assoluto sono i discount. Nello specifico, quelli a marchio Aldi ed Eurospin, quest’anno sono a pari merito e i loro prezzi sono più bassi del 34 per cento rispetto alle insegne ultime classificate (Carrefour Market e Bennet, più costose dell’11 – 12%).

Ad occupare, invece, il primo gradino del podio per la spesa mista, quella cioè composta da prodotti di marca, a marchio del distributore e quelli più economici in assoluto, troviamo Famila Superstore e Dok, rispettivamente come supermercati e ipermercati più convenienti del 2022.

Infine, per un carrello di prodotti di marca, in cima alla classifica di Altroconsumo, c’è Esselunga. Mentre per la spesa con prodotti a marchio del distributore, la medaglia d’oro va all’insegna Carrefour.