Tutto quello che il Fisco sa di noi e dei nostri soldi: non ci crederete

I controlli del Fisco sono aumentati in modo esponenziale: ecco tutto ciò che l’Agenzia delle Entrate sa di noi.

Per combattere l’evasione fiscale ci sono sempre nuovi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate: l’obiettivo è quello di verificare e tracciare tutti i movimenti sospetti.

I controllori del Fisco hanno accesso a nuovi e potenti strumenti di verifica: possono sfogliare un archivio in cui sono catalogati con cura i dati di ogni contribuente. In questo archivio sono segnalati sia le giacenze in conto corrente che l’ammontare del portafoglio titoli di ognuno, ma anche eventuali rendite derivanti da fondi e polizze vita. Non dimentichiamo, poi, le spese quotidiane derivanti dal pagamento di bollette e acquisti domestici vari.

L’Agenzia delle Entrate incrocia poi le informazioni ottenute attraverso un procedimento che è diventato automatizzato nel tempo. Vediamo nel dettaglio quali sono i dati elaborati dal Fisco a proposito dei nostri movimenti nella vita di tutti i giorni.

Controlli dell’Agenzia delle Entrate: quali sono le informazioni del Fisco su ogni contribuente

Prima di tutto l’Anagrafe dei rapporti bancari, che prende le informazioni dei contribuenti dagli istituti di credito, fornisce all’Agenzia delle Entrate dati in merito a:

conto corrente

conto deposito titoli e obbligazioni

conto deposito a risparmio libero o vincolato

rapporto fiduciario ex legge 1966 del 1939

gestione collettiva del risparmio

gestione patrimoniale

certificati di deposito e buoni fruttiferi

portafoglio

conto terzi individuale e globale

dopo incasso

cessione indisponibile

cassette di sicurezza

depositi chiusi

contratti derivati

carte di credito e di debito

garanzie

crediti

finanziamenti

fondi pensione

patto compensativo

finanziamento in pool

partecipazione

prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione

acquisto e vendita di oro

Ma non è tutto: l’Agenzia delle Entrate può controllare anche la capacità contributiva di ognuno di noi, procedendo alla verifica della coerenza del rapporto tra entrate e spese. A finire sotto la lente d’ingrandimento del fisco sono in questo caso:

consumi di generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature

costi legati all’abitazione, come mutuo o canone di locazione, spese di condominio e manutenzione

spese per combustibili ed energia

spese per mobili, elettrodomestici e servizi per la casa

spese per la sanità, come medicinali e visite mediche

spese per i trasporti

spese per le comunicazioni

costi di istruzione

spese per il tempo libero

costi di altri beni e servizi, come barbiere, parrucchiere e istituti di bellezza, centri benessere

eventuali investimenti, come immobili, polizze assicurative, azioni

Incrociando i dati di questi due elenchi si delinea il profilo del contribuente, profilo fiscale che potrebbe alimentare il sospetto di evasione laddove il software messo a punto dalla Sogei evidenzi una dissonanza tra reddito dichiarato e stile di vita.