730 precompilato, meglio fare in fretta: sta per scadere il tempo

L’Agenzia delle Entrate offre la possibilità di fare la dichiarazione dei redditi con il modello 730 precompilato. Ma attenzione, perché il termine ultimo per l’invio sta per scadere, meglio fare in fretta!

Con l’introduzione del modello 730 precompilato, è sempre più facile verificare autonomamente i propri redditi, controllare le varie spese e sapere se c’è un importo da versare o da chiedere a rimborso. Basta accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate, entrare nella propria area personale e poi al servizio specifico, per presentare la propria dichiarazione dei redditi online, senza intermediari e senza sostenere alcun costo. Ecco nel dettaglio la procedura da seguire.

730 precompilato sta per scadere il tempo…ecco come procedere?

Come abbiamo anticipato, per poter accedere alla propria dichiarazione dei redditi online, è necessario collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate. Poi entrare nella propria area personale tramite SPID, CIE oppure CNS.

La dichiarazione dei redditi precompilata contiene già molti dati sui redditi e sulle spese detraibili e deducibili. Del resto, l’Agenzia delle Entrate ha lavorato per inserire un numero sempre maggiore di informazioni, raccogliendo i dati da diverse fonti.

Una volta dentro, sarà possibile per ogni contribuente, verificare la correttezza dei dati già inseriti in automatico dall’Agenzia delle Entrate e accettare senza modifiche il modello 730 precompilato. Oppure correggere eventuali errori e apportare modifiche qualora risulti necessario.

Modello 730 precompilato: entro quando presentarlo?

L’utilizzo del modello 730 precompilato da parte del contribuente rappresenta, soprattutto per chi riesce a destreggiarsi con buona padronanza in materie fiscali, una incredibile comodità. Inoltre, fare la dichiarazione dei redditi mediante il modello precompilato online non prevede alcun costo da sostenere.

In più, per chi ne avesse la necessità, da quest’anno l’Agenzia delle Entrate, prevede anche la possibilità per il contribuente di far inviare la propria dichiarazione dei redditi da un familiare o affine entro il 4° grado oppure a un’altra persona di fiducia. La presentazione della dichiarazione può avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate o mediante i servizi telematici. Sarà, inoltre, necessaria la copia dei documenti di identità in corso di validità, sia del rappresentante che del rappresentato.

Ad ogni modo, tutti coloro che scelgono di avvalersi dell’invio della dichiarazione dei redditi fai da te, devono sapere che il termine ultimo per la presentazione del modello 730 precompilato si avvicina e dovranno fare in fretta! Il modello 730 precompilato 2022, dovrà essere inviato entro e non oltre il prossimo 30 settembre. Insomma ultime settimane per consultare la dichiarazione predisposta dal fisco, modificarla oppure accettarla così com’è e premere il tasto “invio”.