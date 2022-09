Supermercati, fate la spesa qui se volete risparmiare: lo dice Altroconsumo

Il supermercato più economico? Ecco quello che emerge dalla ricerca di Altroconsumo sulla spesa da fare per risparmiare.

In un periodo di forti rincari è indispensabile trovare i migliori prezzi: quali sono i supermercati e i discount in cui è possibile risparmiare qualcosa?

La nuova classifica sui supermercati e discount di Altroconsumo avvisa i consumatori sulle possibilità di risparmio. Prima di tutto è stato fatto un confronto tra i prezzi rilevati a marzo del 2022 e quelli dello scorso anno: a sorpresa sono stati proprio i discount ad aumentare i costi del 5,2% in media. Per offrire ai consumatori un’indagine davvero approfondita, la celebre rivista ha preso a campione 346 discount in diverse parti d’Italia, prendendo in considerazione 126 categorie di prodotto.

Sono stati valutati i prezzi dei prodotti più acquistati, considerando anche le promozioni: le cifre sono state elaborate sulla base di calcoli e ponderazioni ottenendo un indice su base 100 che misura la convenienza di insegne e punti vendita sia nazionali che locali.

Classifica dei discount più economici: Altroconsumo elegge l’insegna più conveniente

Guardando la classifica stilata da Altroconsumo si scopre che è Eurospin il discount in cui si può risparmiare maggiormente effettuando una spesa mista, quindi acquisiti che includano prodotti di marca, a marchio del distributore e più economici. Il punteggio attribuito ad Eurospin è di 100 e si riferisce all’indice considerato per la valutazione dei prezzi: il 100 è assegnato alla catena più conveniente.

Scorrendo la graduatoria troviamo poi altri discount, come Ins’ Mercato, Aldi, e poi ancora Md, Lidl, Prix Discount, D-Più discount e Penny Market. Chiude la classifica il Todis con un indice di 116, che indica come rispetto ad Eurospin questa catena di discount abbia prezzi mediamente più alti del 16%.

Se il celebre discount Eurospin si prende la testa della classifica ci sono molte difficoltà a cui deve fare fronte: da giorni, infatti, si parla di uno sciopero che coinvolge gli oltre diecimila lavoratori impiegati nei punti vendita di tutta Italia. Sono 1200 le sedi del marchio di discount sparse su tutto il territorio della Penisola che offrono prodotti di tutti i generi a prezzi davvero convenienti: ad attrarre i consumatori è la vasta possibilità di scelta, le continue promozioni, ma anche l’assortimento che comprende generi di tutti i tipi. Spesso a fare la differenza è proprio la garanzia di trovare tutto il necessario in un unico luogo così da favorire il risparmio ma anche la comodità di velocizzare i tempi della spesa.