Supermercato, attenti alla cassa: potreste ritrovarvi senza più soldi

C’è da stare attenti alle proprie finanze quando si giunge in prossimità delle casse al supermercato: ecco come spingono i consumatori ad acquistare.

Tutti ci siamo trovati almeno una volta nella vita in fila al supermercato e a tutti è capitato di sentire il bisogno compulsivo di aggiungere qualcosa al proprio carrello: il motivo è da rintracciare in una precisa strategia di marketing attuata da negozi, supermercati e discount.

Secondo un preciso piano strategico, infatti, le zone vicino alle casse sono piene di prodotti monodose spesso pensati per i più piccoli, come gomme da masticare, snack e caramelle di ogni tipo. Proprio quando sembra che il momento della spesa sia terminato i capricci dei più piccoli ci spingono ad acquistare ciò che i nostri bambini desiderano pur di rientrare a casa con la massima tranquillità possibile. La sistemazione dei prodotti-esca nei pressi delle casse segue un ritmo stagionale: periodicamente si cambia l’offerta in modo da essere sempre in linea con le voglie del mese.

Prodotti in vendita alle casse del supermercato: porzioni monodosi meno convenienti

Se in inverno l’assortimento comprende snack al cioccolato, barrette di ogni tipo e caramelle dei gusti più svariati, in estate troviamo dei congelatori più piccoli del normale, posizionati tatticamente accanto alla fila per il pagamento, che contengono gelati sfusi e golosi semifreddi. Perché tutto si presenta in porzione monodose? Perché lo scopo della vendita è quello di solleticare l’acquisto e invogliare il bambino, il genitore o il cliente in generale a spendere qualche moneta in più per togliersi uno sfizio. Naturalmente con la speranza che questo accada ogni volta che ce ne è bisogno.

Facendo una rapida proporzione con i prodotti presentati in confezione multipack, quelli monodose costano molto di più. Sarebbe molto più conveniente per le famiglie italiane recarsi presso lo scaffale che contiene la merendina o il dolciume di riferimento ed acquistare la confezione multipla, ma il bisogno arriva quando ormai è troppo tardi, ad un passo dalle casse, un bisogno creato ad arte proprio dal supermercato attraverso il posizionamento tattico.

Ogni volta che ci rechiamo a fare la spesa dovremmo pensare bene a ciò che acquistiamo ipotizzando che una volta giunti vicino alle casse saremo invasi da stimoli visivi e da sollecitazioni al gusto e diventerà difficile tornare indietro per soddisfare il nostro bisogno con qualcosa di più conveniente. Sfruttiamo il tempo passato tra gli scaffali per l’acquisto di un prodotto che tenga a freno i capricci dei bambini consentendoci di non spendere ulteriori soldi durante la fila per il pagamento.