Cellulare, può succedere anche a te e lo butti: non ci pensa quasi nessuno

Tutti i cellulari, dopo un po’, non funzionano come dovrebbero, ma non tutti gli utenti ci fanno caso. Tuttavia, alcune azioni potrebbero portare a gravi conseguenza e potreste dover buttare il dispositivo.

Non ci pensa quasi nessuno, eppure, ci sono alcune azioni piuttosto comuni che potrebbero danneggiare in modo serio il vostro cellulare, obbligandovi a cambiarlo. Ecco a cosa è opportuno prestare attenzione per evitare di buttar via il vostro telefonino.

Cellulare: ecco a cosa dovreste stare attenti per non buttarlo

Se vi siete ritrovati tra le mani uno smartphone che “scotta”, state attenti perché è un sintomo piuttosto allarmante. Un telefono surriscaldato potrebbe costringervi a dover cambiare il dispositivo. Ma perché i cellulari si surriscaldano? E cosa è necessario fare per evitarlo?

Perché il cellulare si surriscalda?

Individuare il motivo per cui il vostro telefono tende a surriscaldarsi, potrebbe essere un primo importante passo per evitare le situazioni che possono portare al surriscaldamento del vostro cellulare.

Se il vostro cellulare tende a surriscaldarsi, le possibili cause sono diverse. Un telefono troppo caldo può dipendere, ad esempio, da un uso intensivo, da un numero eccessivo di applicazioni attive, da una prolungata esposizione alla luce solare oppure da un malware (un programma in grado di apportare danni a un sistema informatico).

Come evitare che il cellulare si surriscaldi?

Ci sono alcuni utili accorgimenti da seguire per evitare che il vostro cellulare si surriscaldi. Innanzitutto, è consigliato utilizzare sempre un carica batterie originale. Un altro importante step, per evitare il surriscaldamento del telefono, è passare in rassegna le app e disinstallare quelle non utilizzate o difettose che possono causare il surriscaldamento.

Un’altra buona soluzione, per impedire al vostro telefono di surriscaldarsi è usare un buon antivirus, che protegga il dispositivo da programmi e app indesiderati, responsabili dell’aumento delle temperature del dispositivo. In ultimo, ma non ultimo, evitate che lo schermo del dispositivo sia esposto alla luce diretta del sole.

Cosa fare quando il cellulare si surriscalda?

Ovviamente, la prevenzione è sempre l’arma migliore! Tuttavia, è opportuno sapere cosa fare se il vostro cellulare dovesse surriscaldarsi.

Innanzitutto, non fatevi prendere dal panico e ricordate che la temperatura del cellulare deve essere abbassata sempre in modo graduale.

Procedete poi, chiudendo tutte le app in funzione e disattivando tutte le funzioni legate ad Internet (attivate la modalità aereo). Può aiutare a raffreddare un telefonino surriscaldato anche togliere la custodia e, se possibile, usare per qualche minuto un ventilatore.