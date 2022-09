Pensione, con il supplemento ci sono (molti) soldi in più: richiedetelo!

Come ottenere un aumento dell’importo dell’assegno pensionistico: ecco la procedura per richiedere il supplemento di pensione.

Il supplemento di pensione può essere richiesto dai titolari di pensione principale, supplementare o di assegno ordinario di invalidità iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria sia per dipendenti (Fondo pensione lavoratori) che per autonomi (Gestione Artigiani e Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri), o iscritti alla Gestione separata e Gestione dei lavoratori spettacolo e sport.

Quello che si può richiedere è un ricalcolo dell’importo della pensione e dei contributi accreditati dalla data di pensionamento in modo da aggiungere denaro a quanto già percepito. Per le anzianità contributive acquisite a partire dal 1° gennaio 2012, il calcolo dell’importo del supplemento si effettua con il sistema di calcolo contributivo. Prima di questa data, invece, si effettua il calcolo come per la liquidazione della pensione.

Richiesta supplemento pensione: la procedura per il ricalcolo dei contributi

La domanda di supplemento può essere presentata dopo cinque anni dalla data del pensionamento o dal precedente supplemento nel caso di contributi versati al Fondo pensione lavoratori (FPL) o alle gestioni speciali autonomi. Nel caso della Gestione Separata, il supplemento può essere richiesto per la prima volta dopo due anni e poi dopo cinque anni dalla decorrenza del precedente supplemento anche senza aver compiuto l’età pensionabile prevista per la vecchiaia.

Come si presenta la domanda di supplemento alla pensione? L’invio telematico all’INPS può essere effettuato con SPID o tramite Contact center o attraverso i patronati abilitati. I supplementi saranno pagati a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inviata la domanda, rispettando i requisiti previsti dalla legge. Se a richiedere il supplemento sono pensionati che hanno lavorato per qualche tempo fuori dall’Italia, il supplemento sarà erogato in base alle convenzioni internazionali. In caso di decesso del pensionato, ai fini della pensione di reversibilità i contributi dei periodi successivi alla decorrenza della pensione sono calcolati d’ufficio.

Per capire se si è in possesso dei requisiti necessari per richiedere il supplemento della pensione è possibile utilizzare il Consulente delle Pensioni, uno strumento messo a disposizione dall’INPS. Una volta stabiliti i termini ed essersi accertati del possesso dei requisiti necessari per ottenere il supplemento della pensione, la relativa domanda si può presentare online all’INPS anche attraverso questo servizio, oppure telefonando al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile. Un consulente INPS risponderà alle domande e fornirà il supporto necessario per completare la procedura.