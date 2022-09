Inps assume ma il tempo sta per scadere: affrettatevi!

Inps ha indetto una procedura di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di diverse decine di unità. Ma affrettatevi perché il tempo sta per scadere!

A proposito di lavoro, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è alla ricerca di uomini e donne da assumere all’interno di una house providing con sede a Roma. Sono tanti i profili richiesti, ma è una ricerca che sta per concludersi. Infatti, restano solo pochi giorni per poter inviare la propria candidatura. Ecco tutti i dettagli in merito.

Assunzioni Inps: come funziona la selezione

Proprio di recente l’INPS ha emanato un nuovo bando di concorso il quale è volto all’assunzione di 69 nuove unità. Proprio come si evince dal sito dell’INPS “Inps Servizi SpA, società per azioni in house providing con sede in Roma, alla quale sono state affidate le attività di Contact center multicanale verso l’utenza dell’Inps, indice una procedura di selezione per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato full – time, di 69 unità”.

La ricerca riguarda diverse figure. Profili legati alle risorse umane, al governo centrale, ai servizi di contact center e IT. Ma anche all’amministrazione controllo finanza e affari generali.

Per candidarsi è necessario essere in possesso di specifici requisiti. Innanzitutto, è necessario possedere il titolo di studio adeguato alla figura professionale per la quale ci si intende candidare, così come indicato nella descrizione della posizione di lavoro. Inoltre, è necessario avere un’età non inferiore ai diciotto anni, essere cittadini italiani o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea. Poi, è necessaria un’adeguata conoscenza della lingua italiana, godere di diritti civili e politici, in Italia oppure nello Stato di appartenenza. Altro requisito fondamentale, è l’idoneità fisica, ovvero, la condizione fisica per i vari ruoli per cui ci si candida.

È necessario altresì, non aver subito procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento per giusta causa con INPS servizi o Italia previdenza Sispi, non avere rapporti di parentela con gli amministratori o i componenti di controllo di INPS Servizi SpA e non trovarsi in conflitto di interesse con INPS Servizi SpA.

Sono esclusi dalla selezione tutti coloro che sono soggetti a condanne penali passate che comportano l’interdizione presso i pubblici uffici e tutti coloro che sono stati espulsi dall’elettorato politico attivo in Italia o nello Stato di cui si possiede la cittadinanza.

Assunzioni INPS: quando e come fare domanda

Per accedere alla procedura selettiva è necessario inviare la propria candidatura entro le ore 20:00 del 18 settembre 2022. La modalità è di tipo telematica, per cui, è necessario essere in possesso di SPID, CNS o CIE. Ad ogni modo, il bando con tutte le informazioni necessarie, è consultabile sul sito di INPS Servizi SpA.