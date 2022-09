La corona imperiale della Regina, quanto pesa e quanto vale: incredibile!

Durante l’ultimo saluto all’amata sovrana del Regno Unito, è stata indubbiamente notata la corona imperiale della Regina, poggiata proprio sul suo feretro. Sono tante le curiosità in merito a questa corona. Ad esempio, in molti si saranno chiesti quanto pesa e quanto costa. Scopriamolo insieme, è davvero incredibile!

Durante i funerali di Sua Maestà la regina Elisabetta, il suo feretro è stato esposto al pubblico con la Corona imperiale di Stato. Incuriositi dalla magnifica corona, tanti si chiedono quanto costi e quanto pesi. Ecco tutti i dettagli!

Quanto pesa la corona imperiale della Regina?

La corona imperiale di Stato viene, normalmente, usata alla conclusione della cerimonia di incoronazione, quando il monarca lascia incoronato l’abbazia di Westminster, e durante l’annuale discorso d’apertura del parlamento inglese.

Si tratta, della corona realizzata nel 1838 per la Regina Vittoria. Da allora, la corona è stata riassemblata diverse volte. Prima nel 1937 in occasione dell’incoronazione di Giorgio VI, successivamente, nel 1953 per l’incoronazione della regina Elisabetta II.

La corona imperiale di Stato è in oro, argento e platino ed composta da un berretto di velluto viola bordato di ermellino, intorno al quale si alternano 4 croci patenti e gigli, con due archi incrociati nella parte superiore. Ma a rendere la corona imperiale di Stato, ancor più preziosa, indubbiamente, l’incredibile numero di pietre che la compongono. La corona include, infatti, una lunga lista di pietre preziose. Parliamo di ben 2.868 diamanti, 273 perle, 17 zaffiri, 11 smeraldi e 5 rubini. Tra queste pietre, ce ne sono alcune veramente molto antiche, proprio come il Rubino del Principe Nero e il Diamante Cullian. In più, due delle tre perle che si trovano sul fronte della corona erano già state indossate dalla regina Elisabetta I d’Inghilterra.

Questa corona, fa parte della collezione di gioielli della Corona inglese ed è tra le corone più leggere. Infatti, il suo peso non raggiunge il chilo. Per l’esattezza, il peso della Corona imperiale della regina è di 910 grammi in tutto per 31,5 centimetri di altezza.

Corona imperiale della Regina: quanto costa?

Ebbene, conosciamo tante caratteristiche della corona che ha accompagnato Sua Maestà la Regina Elisabetta II in questi 70 anni di regno, eppure, darle un prezzo risulta piuttosto difficile.

Come abbiamo già detto, la corona imperiale di stato, fa parte della collezione di gioielli della Corona inglese, composta da un incredibile numero di oggetti preziosissimi. Diverse corone, scettri, globi, spade, anelli e una serie di paramenti sacri oltre a moltissimi oggetti cerimoniali. Stiamo parlando di un valore inestimabile! Del resto, non c’è alcuna possibilità che uno dei pezzi della collezione di gioielli della Corona venga venduto.