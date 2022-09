Oroscopo, attenti all’amore: questi segni tradiscono per natura

Il tradimento è lo spauracchio di tante coppie! Chi non ha mai avuto paura di essere tradito dal proprio partner? Eppure, c’è un modo per mettersi al riparo da queste sorprese poco gradite. In tal senso, l’oroscopo può aiutarci a capire molte cose. Scoprire, ad esempio, quali sono i segni che per natura sono più propensi al tradimento.

A chiunque sarà capitato, almeno una volta nella vita, di avere dei dubbi sulla fedeltà del proprio partner. A tal proposito, sembra che alcuni segni siano maggiormente spinti a tradire. Al fine di evitare spiacevoli sorprese, potrebbe essere utile dare un’occhiata all’oroscopo e scoprire cosa dicono le stelle in merito.

Oroscopo: ecco i segni che tradiscono di più

I segni zodiacali hanno caratteristiche diverse tra loro, per cui, c’è chi è più portato ad avere “scappatelle segrete” e chi, invece tradisce con più fatica. Ecco cosa rivelano le stelle.

Ad occupare il primo gradino del podio tra i segni zodiacali più infedeli, troviamo i nati sotto il segno della Vergine. Sembra proprio che i nati tra il 23 Agosto ed il 22 Settembre, siano molto abili a mentire, tanto da non lasciar minimamente trapelare cosa gli passi per la testa. Insomma, davvero una brutta gatta da pelare, per chi ha a che fare con i nati sotto il segno della Vergine!

A seguire, rispettivamente al secondo e al terzo posto della classifica dei segni zodiacali che tradiscono di più, troviamo i nati sotto il segno della Bilancia e dei Gemelli. Anche loro abili mentitori, cedono con maggiore facilità al fascino del proibito.

Medaglia di legno per i nati sotto il segno dei Pesci, del Capricorno, del Sagittario e dell’Ariete. L’oroscopo li considera segni più affidabili, ma capaci di tradire se gli capita l’occasione. Infatti, i nati sotto questi segni si piazzano a metà strada tra i segni fedeli e quelli infedeli. Quindi, meglio non abbassare mai la guardia!

Nelle posizioni più basse della classifica dei segni che tradiscono di più, troviamo i nati sotto il segno del Toro, del Leone, dello Scorpione e dell’Acquario. Secondo le stelle, meno propensi ad avere storie clandestine.

Fanalino di coda, nella classifica dei segni più infedeli, il Cancro, incapace di tradire. Dunque, chi è in coppia con un nato sotto il segno del Cancro, possa fare sonni tranquilli perché, secondo gli astri, non ha davvero nulla di cui preoccuparsi.

Ricorda che…

Nonostante quello che dicono le stelle, non esiste nessun modello tipo di comportamento per i nati sotto un segno specifico. Quindi, mai generalizzare, potreste beccare un brutto granchio!