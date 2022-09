Blatte in casa, c’è un rimedio naturale per non farle mai più avvicinare: addio!

Ritrovarsi delle blatte in casa, può essere una sorpresa davvero poco gradita, oltre che pericolosa per la nostra salute. Ma c’è un rimedio naturale per non farle mai più tornare. Qual è? Scopriamolo insieme.

Debellare con tempestività questi sgradevoli insetti è molto importante, dato che possono trasformarsi in poco tempo, in un vero problema. Le blatte, infatti, possono riprodursi molto rapidamente e in grande numero, rendendo la situazione in casa davvero ingestibile e pericolosa per la nostra salute. Ma come liberarsene? Ecco un rimedio infallibile e totalmente naturale, per scacciare le blatte da casa e non farle tornare più.

Blatte in casa: come eliminarle?

Tra gli insetti che possono farci visita in casa ci sono gli scarafaggi, comunemente chiamati blatte. Ma quali sono i sistemi migliori per eliminare questi fastidiosi insetti ed evitare che si ripresentino?

Partiamo col dire, che quando le circostanze lo permettono, è sempre meglio preferire l’utilizzo di rimedi naturali ai prodotti chimici, che si trovano in commercio. Le soluzioni fai da te, hanno il vantaggio di non essere inquinanti o tossiche per le persone che vivono in casa, in più sono alternative piuttosto economiche.

Rimedi naturali contro le blatte

Un buon sistema, per scacciare le blatte in modo sicuro, è l’utilizzo del rosmarino. L’odore tanto piacevole di questa pianta aromatica, sembra essere poco gradito alle blatte. Dunque, spargere dei rametti di rosmarino in giro per casa, facendo attenzione a lasciarli nelle zone più a rischio, può aiutare ad allontanare questi fastidiosi insetti. In più, il rosmarino contribuirà a profumare la nostra casa!

Tra i rimedi della nonna per debellare le blatte, che si annidano in ogni angolo della nostra casa, senza dubbio, spicca l’aglio. Proprio come la pianta di rosmarino, anche l’odore dell’aglio sembra essere particolarmente sgradito alle blatte. Per cui, posizionare qualche spicchio d’aglio nelle zone infestate contribuisce ad eliminare le blatte in casa.

Infine, un altro ottimo alleato contro le blatte è l’aceto di vino bianco. Pulire casa, avvalendosi dell’aceto, può essere un ottimo modo per evitare l’infestazione da blatte. In alternativa, si possono lasciare dei bicchieri ricolmi di aceto o batuffoli di cotone imbevuti nei luoghi della casa dove questi insetti hanno nidificato.

Blatte in casa: la prevenzione

Come abbiamo già detto, l’infestazione da blatte in casa è un’evenienza pericolosa, oltre che davvero disgustosa! Per cui, è molto importante agire sul fronte della prevenzione. Cosa fare? Ecco una lista di utili consigli:

Lavare bene i pavimenti

Controllare con attenzione la dispensa alimentare

Utilizzare contenitori con coperchio per i rifiuti umidi

Evitare i ristagni d’acqua