Benzina a poco più di 1 euro al litro: tutti stanno correndo qui

Dove è possibile fare benzina a 1,35 al litro da qualche giorno? Leggiamo tutti i dettagli del caso

Benzina a un prezzo bassissimo, dove è possibile? incredibile

Il prezzo del carburante è uno dei tanti argomenti che da tempo affetta milioni di italiani. Da quando è scoppiata la tensione fra Russia e Ucraina, il prezzo di diesel e benzina è arrivato alle stelle. I rincari si sono fatti sentire nelle tasche degli italiani.

Il Governo ha posto un freno all’impennata dei prezzi dei carburanti tagliando le accise e riducendo di circa 30 centesimi il costo al litro di diesel e benzina. Una mossa che è stata molto apprezzata dagli automobilisti, ma che non ha permesso comunque di far tornare il prezzo dei carburanti ai livelli precedenti all’instabilità internazionale.

La misura sul taglio delle accise scade il prossimo 5 ottobre, ma le istituzioni stanno già pensando a una nuova proroga, come accade ormai da aprile ininterrottamente.

È una notizia delle ultimissime ore quella della proroga sul taglio delle accise fino al 17 ottobre, operata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro della Transizione Ecologica. Inoltre per venire incontro alle esigenze dei consumatori, il Governo ha approvato anche il Bonus carburante da 200 euro per i dipendenti delle aziende. Ma dove sarà possibile fare rifornimento a questo prezzo così basso?

Carburante a un prezzo bassissimo, dove fare rifornimento? tutti stanno correndo

I prezzi di benzina e diesel in Italia sono fortunatamente tornati a scendere di qualche centesimo dopo i rialzi delle ultimissime settimane. I nuovi prezzi di listino si attestano su 1,717 euro/litro per la benzina e su 1,825 euro/litro per quanto riguarda il diesel. La benzina servita invece ha un costo di 1,862 euro/litro; infine, il diesel in modalità servito è di 1,968 euro/litro.

Prezzi in calo sì, ma ancora davvero elevatissimi, soprattutto se pensiamo alla situazione favorita dal taglio delle accise. Senza la manovra del Governo questi prezzi andrebbero aumentati di circa 30 centesimi al litro. Ma c’è un luogo dove poter fare benzina risparmiando circa 50 centesimi al litro in meno.

Ci riferiamo a un posto situato al confine con la nostra Penisola, vale a dire la Slovenia. In questa nazione infatti, dal 13 settembre i prezzi del carburante sulle stradi urbane sono scesi a livelli mai visti negli ultimi mesi.

Fino a qualche giorno fa il costo della benzina era di circa 1,50 euro al litro, ma da questa settimana si è ulteriormente abbassato di 13 centesimi. Ora è possibile fare rifornimento a 1,354 euro al litro. Incredibile, ma vero!