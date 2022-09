Sconti incredibili sul carburante con la legge 104: lo sapevate?

Tema attuale quello legato alla benzina e al carburante, ma la possibilità di risparmiare si unisce con il tema disabilità: sconti incredibili sul carburante

al fine di poter risparmiare ci sono varie misure rese disponibili dal Governo: inoltre ci sono altri aspetti che non tutti sanno sul risparmio, riguardano anche il tema della disabilità, vediamo nel dettaglio.

Sconti sul carburante: la legge 104 può aiutare, quello che non sapevate

La crisi economica e le difficoltà che le famiglie italiane stanno vivendo in questo periodo sono sotto gli occhi di tutti, e vari sono gli ambiti che attirano l’attenzione, come nel caso ad esempio dell’aumento di luce, gas e acqua. Delle utenze in generale, ma soprattutto degli aumenti registrati in merito ai carburanti, benzina, diesel e Gpl.

Una situazione che sta portando molte famiglie ad un’esigenza sempre più forte, ovvero quella di risparmiare sui consumi e tagliare, soprattutto se si tratta di famiglie con bassi redditi, che fanno fatica a rimanere nel budget prefissato per le spese.

E proprio sul tema carburante che ci sono diverse misure rese disponibili dall’esecutivo per provare a sostenere i contribuenti. Ma al contempo non tutti sanno che, per coloro che avessero disabili in casa, c’è la possibilità di uno sconto del dieci per cento alla pompa. Occorre però il rispetto di un requisito, ecco di cosa si tratta nei dettagli.

Disabilità, lo sconto del 10% sui carburanti: legge 104

Sono diversi gli elementi interessanti quando si affrontano questioni legate al risparmio e al carburante, e ad esempio sono in pochi a sapere di una novità tecnologica che arriva in aiuto del portafoglio e dell’ambiente.

Tornando a noi, si legge che le persone che hanno disabilità accertata, che appartengono alle categorie protette oppure che siano sotto la tutela della legge 104, possono beneficiare dello sconto sui carburanti.

La misura in questione è nata grazie ad una iniziativa che è stata promossa da rappresentati di distributori di benzina insieme ad associazioni a difesa dei diritti dei disabili che hanno la tutela della legge 104. Il nome dell’iniziativa è “Self per tutti”.

Una proposta che ha fatto si che operatori di tale settore garantissero un risparmio, uno sconto, a soggetti disabili certificati, titolari della legge 104. Nel dettaglio, l’iniziativa vede l’adesione di quattrocento trenta distributori di benzina, uniti nel garantire uno sconto di 10cent per ciascun litro di benzina e dunque persone con disabilità con legge 104, oppure da coloro che se ne prendono cura e li assistano. I cosiddetti caregiver.

Dopo aver controllato la lista e in seguito all’individuazione del distributore più prossimo, il soggetto disabile titolare della legge 104 ed i caregiver si recheranno alla pompa decisa e lasceranno le generalità al personale che si incaricherà del rifornimento.