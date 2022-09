Settembre ricco per 10 categorie di lavoratori: controllate la busta paga

Buone notizie per alcune categorie di lavoratori nel mese di settembre 2022: ecco chi riceverà un aumento di stipendio in busta paga.

Gli aumenti del mese di settembre riguardano alcuni rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed in particolare di settori industriali, servizi e artigianato.

La busta paga risulterà più cospicua per i lavoratori che ricoprono il loro ruolo professionale all’interno di dieci settori produttivi: ecco l’elenco di tutti gli aumenti che arriveranno in busta paga nel mese di settembre.

Aumenti in busta paga per dieci categorie di lavoratori: i nuovi minimi salariali per ogni livello

Si comincia dai lavoratori dipendenti delle Agenzie Marittime Raccomandatarie, che hanno rinnovato l’accordo risalente al 14 dicembre 2017. Ad ogni livello corrisponde un nuovo salario minimo, come risulta dal seguente elenco:

Livello 7= 2.219,33

Livello 6= 2.119,93

Livello 5= 2.061,85

Livello 4= 1.947,70

Livello 3= 1.718,38

Livello 2= 1.646,54

Livello 1= 1.431,98

Il rinnovo dell’accordo è arrivato anche per i lavoratori dipendenti del Calzaturifici Industriali. Ecco i nuovi minimi retributivi con il livello corrispondente:

Livello 8= 2.249,60

Livello 7= 2.102,50

Livello 6= 1.933,80

Livello 5= 1.837,10

Livello 4= 1.769,50

Livello 3S= 1.728,40

Livello 3= 1.691,00

Livello 2S= 1.640,70

Livello 2= 1.606,50

Livello 1= 1.256,30

A godere degli aumenti in busta paga saranno anche i lavoratori dipendenti delle piccole medie imprese della Ceramica Chimica, con l’accordo di rinnovo del 17 febbraio 2022. Ecco i livelli e il nuovo salario:

Livello A1= 2.471,57

Livello B1= 2.277,89

Livello B2= 2.147,21

Livello C1= 1.987,12

Livello C2= 1.945,45

Livello C3= 1.894,79

Livello D1= 1.848,50

Livello D2= 1.735,58

Livello D3= 1.696,08

Livello E1= 1.638,21

Livello E2= 1.567,49

Livello E3 1.525,72

Livello F= 1.481,90

Con l’accordo di rinnovo 9 dicembre 2019 aumenta lo stipendio dei lavoratori dipendenti dai Consorzi di Bonifica secondo queste cifre:

Livello AQ (par.187)= 2.559,20

Livello AQ (par.185)= 2.531,83

Livello AQ (par.164)= 2.244,43

Livello AQ (par.162)= 2.217,06

Livello A (par.184)= 2.518,14

Livello A (par.159)= 2.176,00

Livello A (par.157)= 2.148,63

Livello A (par.135)= 1.847,54

Livello A (par.134)= 1.833,87

Livello B (par.132)= 1.806,49

Livello B (par.127)= 1.738,06

Livello C (par.127)= 1.738,06

Livello C (par.118)= 1.614,90

Livello D (par.116)= 1.587,52

Livello D (par.115)= 1.573,84

Livello D (par.112)= 1.532,79

Livello D (par.107)= 1.464,35

Livello D (par.104)= 1.423,29

Livello D (par.100)= 1.368,56

A gioire degli aumenti sono anche i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane del settore Lapidei Marmi e Escavazione, secondo l’accordo di rinnovo del 3 maggio 2022. Questi i nuovi minimi retributivi per livello:

Livello 1= 2.135,77

Livello 2= 2.002,42

Livello 3= 1.743,75

Livello 4= 1.635,27

Livello 5= 1.573,71

Livello 6= 1.501,31

Livello 7= 1.395,75

L’accordo di rinnovo 3 maggio 2022 per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane del settore Legno Arredo Mobili porta a questa variazione dei minimi salariali:

Livello A S= 2.033,54

Livello A= 1.895,44

Livello Livello B= 1.732,57

Livello C S= 1.657,27

Livello C= 1.581,22

Livello D= 1.494,71

Livello E= 1.415,50

Livello F= 1.329,97

Aumenti per i lavoratori dipendenti delle imprese della Panificazione aderenti a Fiesa-Confesercenti, come previsto dall’accordo di rinnovo 31 maggio 2022. Nuovi stipendi minimi per ogni livello:

Livello A 1 S= 1.337,68

Livello A 1= 1.177,57

Livello A 2= 1.035,76

Livello A 3= 884,13

Livello A 4= 783,79

Livello B 1= 1.300,46

Livello B 2= 875,13

Livello B 3= S 815,9

Livello B 3= 777,48

Livello B 4= 691,44

Ottime notizie dopo l’accordo di rinnovo 31 maggio 2022 per i lavoratori dipendenti dalle imprese della Panificazione aderenti a Federpanificatori. Questi gli importi delle nuove buste paga:

Livello A 1 S= 1.337,68

Livello A 1= 1.177,57

Livello A 2= 1.035,76

Livello A 3= 884,13

Livello A 4= 783,79

Livello B 1= 1.300,46

Livello B 2= 875,13

Livello B 3= S 815,9

Livello B 3= 777,48

Livello B 4= 691,44

A partire dal mese di settembre, in base all’accordo di rinnovo 14 febbraio 2022 per i lavoratori dipendenti dalle Scuole private aderenti a Aninsei e Assoscuola cambieranno anche i loro minimi retributivi:

Livello 8 B= 1.643,74

Livello 8 A= 1.558,77

Livello 7= 1.487,06

Livello 6= 1.464,64

Livello 5= 1.464,64

Livello 4= 1.374,11

Livello 3= 1.307,83

Livello 2= 1.247,58

Livello 1= 1.218,51

Infine, c’è stato l’accordo rinnovo del Ccnl 8 febbraio 2021 per i lavoratori dipendenti dalle Scuole religiose aderenti a Agidae che comporta nuovi minimi salariali, di seguito specificati:

Livello 6= 1.991,14

Livello 5= 1.794,80

Livello 4= 1.711,61

Livello 3= 1.661,51

Livello 2= 1.616,29

Livello 1= 1.572,87