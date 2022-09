Un lavoro da non perdere: 1.600 euro al mese ed è sufficiente la licenzia media

Un’occasione da non perdere per chi è in cerca di lavoro: ecco l’occupazione da 1.600 euro per cui basta la licenza media.

C’è chi desidera migliorare la propria condizione professionale oppure c’è chi è in cerca di un’occupazione stabile dalla retribuzione soddisfacente: buone notizie, questo è il lavoro per cui fare subito richiesta.

Nella ricerca quotidiana di un nuovo lavoro sono tante le possibilità che si vagliano e sicuramente quella di un lavoro che possiamo definire “statale” è tra le opzioni più desiderate. Per accedere al tanto ambito “posto fisso” c’è bisogno generalmente di sostenere dei concorsi che permettono l’inserimento in speciali graduatorie che scorrono negli anni. Lo stipendio a cui si aspira supera quello medio italiano: dal momento in cui il costo della vita sta aumentando notevolmente sia per i prodotti quotidiani che per le utenze è necessario poter contare su uno stipendio che superi i 1200 euro mensili.

Bando Comunale per Collaboratori Amministrativi: come partecipare al concorso

Nell’ambito dei concorsi pubblici a cui prestare attenzione per assicurarsi un buon lavoro ci sono continue segnalazioni: di recente è stato pubblicato il Bando Comunale per Collaboratori Amministrativi del Comune di Vignate. Il contratto previsto è quello a tempo indeterminato e lo stipendio mensile è di 1600 euro, decisamente un’entrata di tutto rispetto. La buona notizia è che per poter accedere a questo concorso non sono necessari grandi requisiti, ma basta aver conseguito la licenza di terza media: avete capito bene, dimenticate i grandi titoli di lauree triennali e specialistiche o i punteggi derivanti da master e dottorati. Non è necessario neanche aver conseguito il diploma, ma basta aver terminato il ciclo di studi della scuola secondaria inferiore.

Ecco tutti i requisiti richiesti e le informazioni per poter inviare la domanda di partecipazione al Comune di Vignate entro e non oltre il 26 settembre 2022, data fissata per il termine di presentazione delle richieste. Per potersi candidare bisogna possedere:

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o rientrare in uno dei casi indicati dal bando;

maggiore età;

assenza di condanne penali o assenza di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, di firmare un contratto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

diritti civili e politici.

idoneità fisica all’impiego e alle mansioni indicate nel bando di concorso;

assenza destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziamento a seguito di procedimento disciplinare;

patente di categoria B o superiore;

licenza di scuola dell’obbligo unita a un corso di formazione specialistico oppure diploma di qualifica professionale biennale o triennale.