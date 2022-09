Se ti trasferisci a due passi dall’Italia ti pagano: 25 mila gli adulti, 10 i bambini

Hai voglia di mollare tutto e voltare pagina? Abbiamo buone notizie per te! Se ti trasferisci a due passi dall’Italia ti pagano: 25 mila per gli adulti e 10 mila per i bambini. Curioso? Ecco tutti i dettagli!

Un piccolo paesino della Svizzera, Albinen, situato ad est di Losanna, ad alcune decine di chilometri dal confine italiano, è a rischio spopolamento. Per cui, il piccolo borgo svizzero offre incentivi per trasferirsi lì. Tra l’altro, si parla di cifre piuttosto importanti, tant’è che la notizia ha fatto letteralmente il giro del mondo! Infatti, hanno deciso di offrire 25 mila franchi (l’equivalente di 21 mila euro) per ogni adulto e 10 mila franchi (l’equivalente di circa 8 mila euro) per ogni bambino che si trasferisce lì.

Albinen…il borgo svizzero cerca nuovi abitanti

Albinen è un piccolo borgo che si trova nel Canton Vallese, a poco meno di 100 chilometri dal confine con l’Italia. Un paesino che incanta con i suoi paesaggi invernali ed innevati e le caratteristiche casette in legno, tant’è che nel 2020 è entrato di diritto nella lista dei borghi più belli della Svizzera.

Ad oggi, il delizioso borgo svizzero conta poco più di 200 abitanti. Così, pur di evitare lo svuotamento, è stata avanzata la proposta, anche piuttosto allettante, di dare un aiuto economico a tutti coloro che vogliano stabilirsi nel villaggio di Albinen.

Nello specifico, vengono offerti 25 mila franchi ad adulto e 10 mila franchi a bambino. In buona sostanza, una famiglia composta da due adulti e due bambini avrebbe 70 mila franchi (pari a circa 60 mila euro) a fondo perduto per prendere casa nel piccolo borgo della Svizzera. Ma attenzione perché ci sono delle condizioni!

Quali sono i requisiti necessari per ottenere l’incentivo economico?

Il prossimo 30 novembre la popolazione sarà chiamata a votare la proposta del consiglio comunale. Chiaramente, il contributo prevede delle condizioni. È necessario, infatti, soddisfare determinati requisiti. Innanzitutto, i potenziali nuovi residenti devono avere meno di 45 anni e un permesso di soggiorno valido in Svizzera Inoltre, la casa acquistata o costruita dovrà valere almeno 200 mila franchi e dovrà essere la loro residenza principale. Infine, l’ultimo requisito, è quello di restare nel paesino svizzero, una volta ottenuto il finanziamento, per almeno 10 anni nella casa costruita o acquistata.

Dunque, se ami la pace della montagna, i paesaggi verdi ed incontaminati, e ti alletta l’idea di poter usufruire di un corposo incentivo, Albinen potrebbe fare al caso tuo. In più, saresti il protagonista della rinascita di un incantevole villaggio!