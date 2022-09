Yogurt, uno studio distrugge tutte le nostre convinzioni: allarmante

Lo yogurt è uno dei prodotti dietetici più popolari e consumati. Eppure, secondo un recente studio, pare che la stragrande maggioranza degli yogurt siano non solo prodotti poco salutari ma addirittura dannosi. Ecco i dettagli dell’allarmante scoperta.

Sono tantissimi i consumatori che mangiano lo yogurt come alternativa salutare ad altri snack. Del resto, è molto diffusa l’idea che si tratti di un prodotto sano ed utile per la salute. Al contrario, una recente ricerca dell’Unversità di Leeds, ha dimostrato che questo alimento non è affatto salutare e che può addirittura comportare rischi per la nostra salute. Ma perché ora gli yogurt risultano così tanto dannosi per la nostra salute? Facciamo chiarezza.

Perché gli yogurt sono dannosi per il nostro organismo?

Molti yogurt, almeno il 90% di quelli che troviamo sugli scaffali dei supermercati, non offrono i benefici che prometto, al contrario, sembrerebbero essere dannosi per la nostra salute. È quanto affermano gli studiosi della School of Food Sciences and Nutrition dell’Università di Leeds. I ricercatori hanno analizzato un campione di 900 yogurt ed il risultato è stato sconcertante! Un gran numero degli alimenti analizzati, è risultato dannoso per la nostra salute.

Ma perché gli yogurt fanno male alla nostra salute? Ebbene, sembra che molti di questi alimenti, pur promettendo enormi benefici all’organismo, contengano un’enorme quantità di zuccheri, aromi e dolcificanti. Insomma, magari saranno molto appetitosi ma, senza dubbio, poco salutari.

Tanto per dare un’idea, nello yogurt alla frutta proposto come yogurt magro, in alcuni casi, c’è una razione di zucchero pari o addirittura superiore a quella presente in una bibita dolce come la coca – cola. Per cui mangiare con frequenza questo alimento, potrebbe portare dei seri danni alla nostra salute, come l’aumento di peso e l’aumento del rischio di diabete.

Yogurt dannosi per la salute… il parere degli esperti

Dunque, pare che lo yogurt da prodotto sano ed utile per la dieta quotidiana, possa diventare un vero e proprio boomerang per la salute del consumatore. Purtroppo, ad oggi, sono ancora molti i consumatori che non consultano il profilo nutrizionale stampato sulla confezione, e scelgono il prodotto semplicemente in base ai propri gusti personali. Per questo motivo, gli esperti consigliano di controllare che gli ingredienti di questo alimento siano solo latte e fermenti. Tra quelli da preferire: gli yogurt greci e quelli naturali.

Tuttavia deve essere chiaro, che è certamente possibile acquistare e consumare di tanto in tanto i “finti yogurt”, ma è opportuno tener sempre bene a mente quello che sono esattamente, ovvero, dei dessert ricchi di zucchero e calorie!