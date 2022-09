Stufe a pellet, le migliori per risparmio e sicurezza: la classifica

Spaventate dagli aumenti del prezzo del gas degli ultimi mesi, diverse migliaia di famiglie italiane hanno preferito l’uso delle stufe a pellet alle tradizionali caldaie, per riscaldarsi. Ma quali sono le stufe a pellet migliori per risparmio e sicurezza? Ecco la classifica di Altroconsumo.

La stufa a pellet è stata preferita da molte famiglie italiane come sistema di riscaldamento alternativo e più economico rispetto alle tradizionali caldaie. Del resto si tratta di un sistema di riscaldamento amico dell’ambiente e per il quale è possibile ottenere anche dei vantaggiosi incentivi. Come, ad esempio, la detrazione Irpef del 50%, distribuita in dieci anni, oppure un contributo diretto in caso di sostituzione del vecchio apparecchio con uno più evoluto (si chiama conto termico).

Tuttavia, il recente aumento dei prezzi di diverse materie prime, tra cui anche il legno, ha causato anche lo spropositato aumento del costo del pellet. Basti pensare che solo lo scorso aprile una sacchetta da 15 chilogrammi di pellet costava mediamente 5 euro. Mentre oggi, per la stessa quantità di pellet, si spende mediamente 12 euro. A correre in soccorso dei consumatori italiani è Altroconsumo che ha stilato una interessante classifica delle migliori stufe a pellet per risparmio e sicurezza. Presto! Scopriamola insieme.

Le migliori stufe a pellet per risparmio e sicurezza… ecco la classifica di Altroconsumo

Per aiutare gli italiani nella scelta delle migliori stufe a pellet, l’Associazione dei consumatori, dopo una attenta analisi sugli apparecchi, ha stilato una interessante classifica. Gli esperti specializzati di Altroconsumo hanno portato in laboratorio le stufe a pellet per valutarne consumi, efficienza energetica, comfort, emissioni, sicurezza e facilità d’uso. Sulla base di questi fattori, è stata stilata una interessante classifica delle migliori stufe a pellet. Ecco, secondo Altroconsumo, quali sono tra le migliori stufe a pellet quelle che occupano le prime tre posizioni.

La top 3 di Altroconsumo

Al gradino più basso del podio nella classifica delle migliori stufe a pellet, troviamo la Nordica Extraflame Viviava Evo. L’apparecchio, fanalino di coda della classifica ma pur sempre di eccellente qualità, ha una potenza nominale dichiarata di 9 kW, ridotta di 3 kW ed ha un costo di circa 1600 euro.

Ad aggiudicarsi la medaglia d’argento, nella classifica delle migliori stufe a pellet per risparmio e sicurezza, c’è la Ravelli Dual 9. Il prezzo medio di un apparecchio del genere è di 2 mila euro.

Secondo Altroconsumo, la migliore stufa a pellet per risparmio e sicurezza è la Freepooint Verve Airtight, il cui prezzo medio è al di sotto dei mille euro.