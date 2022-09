Reddito di cittadinanza, guai ad usarlo per queste spese: rischio altissimo

Il Reddito di cittadinanza non può essere usato per l’acquisto di determinati prodotti. Ma quali sono le spesse consentite e quelle vietate? Scopriamole insieme.

Il Reddito di cittadinanza è un sostegno economico erogato ogni mese su una apposita carta distribuita da Poste Italiane. Tuttavia, il sostegno economico pensato per le famiglie in difficoltà, può essere utilizzato solo per determinati beni e servizi. Ecco nel dettaglio, l’elenco delle spese ammesse e di quelle vietate.

Reddito di cittadinanza… gli acquisti non consentiti

Come abbiamo accennato, la card Rdc di Poste Italiane pone dei limiti all’acquisto di beni e servizi. I beneficiari del Reddito di Cittadinanza non possono utilizzare l’importo per:

Giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;

Acquisto, noleggio o leasing di navi o imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;

Armi;

Materiale pornografico e beni e servizi per adulti;

Servizi finanziari e creditizi;

Servizi di trasferimento di denaro;

Servizi assicurativi;

Articoli di gioielleria;

Articoli di pellicceria;

Acquisti presso gallerie d’arte o affini;

Acquisti in club privati.

Inoltre, con la card RdC non è possibile fare acquisti online, ad eccezion fatta per il settore degli elettrodomestici. Infatti, gli elettrodomestici possono essere acquistati online con la formula del ritiro in negozio.

Reddito di cittadinanza: come spenderlo? Ecco la lista delle spese ammesse

Prima di iniziare con l’elenco delle spese consentite ai beneficiari di Reddito di Cittadinanza, è opportuno precisare che non è possibile pagare con la carta del Reddito di Cittadinanza fuori dall’Italia. Inoltre, il sussidio può essere utilizzato principalmente per pagamenti a mezzo POS, presso gli esercizi commerciali convenzionati con il circuito Mastercard.

Detto questo, vediamo insieme quali sono i beni e servizi che possono essere acquistati con carta RdC di Poste Italiane.

I beneficiari posso utilizzare l’importo per fare la spesa di generi alimentari, per acquistare farmaci e medicinali ed anche per pagare visite mediche. Tra le spese consentite con il Reddito di Cittadinanza rientra anche il pagamento della rata dell’affitto e del mutuo, oltre che il pagamento delle utenze domestiche o altri servizi, come ad esempio le mese scolastiche o gli abbonamenti ai mezzi pubblici.

Inoltre, è possibile utilizzare il Reddito di Cittadinanza per l’acquisto di prodotti per l’igiene personale, vestiti, giocattoli, materiale scolastico, libri, corsi di formazione, biglietti per teatro, cinema e concerti. Ma anche smartphone, tablet, computer e piccoli e grandi elettrodomestici. Infine, la card permette anche l’acquisto di articoli per lo sport oppure di pagare corsi di sport, trattamenti estetici e benzina.

Il Reddito di Cittadinanza può anche essere prelevato in contanti dalla card, presso gli sportelli automatici (ATM), postali o bancari, nel limite massimo di 100 euro mensili per un nucleo familiare composto da un solo individuo (l’importo aumenta in base alla composizione del nucleo familiare).